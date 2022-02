Forse non sarà molto romantico ma, per la festa degli innamorati, ho. Mobile piazza promozione ed extra in regalo. Ecco di cosa si tratta.

Il 14 febbraio è vicino e, come ogni anno, tutti gli innamorati si preparano a festeggiare la loro storia. Un’occasione per rinnovare il proprio amore nella cornice della ricorrenza di San Valentino.

Certo, cercando di non guardare al lato meramente commerciale che, inevitabilmente, negli anni ha caratterizzato tale festa. Come le altre del resto. Ma visto che non solo di pensieri romantici si vive durante San Valentino, meglio ragionare anche su un eventuale pensiero per omaggiare il partner. Anche questo, in fondo, è il bello della festa. E per quanto il periodo sia quello che è, c’è da scommettere che fidanzati e fidanzate varie non faranno mancare al loro partner il loro pensiero. Tutto normale, tutto giusto. Il 14 febbraio, però, il regalo non arriverà solo fra gli innamorati. A quanto pare, ho. Mobile ha deciso di cogliere l’occasione per gettarsi nella mischia.

Sul tavolo c’è naturalmente una promozione, in coincidenza proprio con il 14 febbraio. Né fiori né cioccolatini quindi. Piuttosto, qualcosa di decisamente meno romantico ma in qualche modo più utile: ben 5 euro di ricarica, che di questi tempi farebbero decisamente comodo. L’offerta è aperta ai nuovi clienti che, dall’8 al 14 del mese in corso, desiderano attivare un’offerta con ho. Mobile. In sostanza, spazio per chi cerca una nuova “relazione” a livello telefonico.

San Valentino, regalo di ho. Mobile: come richiederlo

Tutto per i nuovi utenti. E tutto online. Basterà infatti accedere al sito ufficiale di ho. Mobile e acquistare una Sim. Le opzioni sono la 50 giga a 6,99 euro al mese con l’attivazione di un nuovo numero, oppure la portabilità con 5,99 euro al mese, con provenienza da Iliad, Fastweb, Coop Voce e anche altri operatori mobili. Inoltre, sarà possibile attivare la 150 giga a 8,99 euro al mese, anche se tale promozione è destinata solo ad alcuni clienti. Una volta fatta l’attivazione, sarà imprescindibile l’inserimento del codice per completare l’ottenimento del regalo di San Valentino, digitando la dicitura SANVALENTINHO. Dopodiché, la compagnia erogherà i 5 euro di ricarica aggiuntivi.

Un’offerta che, naturalmente, convoglierà sulla nuova Sim appena attivata. Un piano tariffario che beneficerà quindi di un piccolo extra in entrata, per poi procedere sugli standard preimpostati. La compagnia ho. Mobile, quindi, sceglie di cavalcare l’onda di San Valentino per regalarsi un feeling con i nuovi clienti da far nascere sotto i migliori auspici. Del resto, chi l’ha detto che per le offerte telefoniche c’è da aspettare per forza l’estate?