Importanti novità giungono da Iliad che è pronta a sbaragliare la concorrenza con la nuova offerta di rete fissa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, a partire dai social network fino ad arrivare alle e-mail, passando per le app di messaggistica istantanea, ormai siamo sempre tutti connessi.

Proprio grazie ai vari servizi web, d’altronde, abbiamo la possibilità di restare in contatto con amici, parenti, ma anche aziende, che si trovano in ogni angolo del pianeta. Il tutto semplicemente utilizzando uno smartphone oppure un Pc. A prescindere dal dispositivo che decidiamo di utilizzare, una cosa è certa: in ogni caso bisogna sostenere dei costi. In tale ambito, pertanto, a rivestire un ruolo importante sono i vari operatori telefonici che cercano puntualmente di sbaragliare la concorrenza con delle offerte da urlo.

Ne è un chiaro esempio Iliad che ormai da qualche anno a questa parte è sempre pronta a stupire i clienti, sia potenziali che già fidelizzati, con dei prezzi particolarmente competitivi. Se tutto questo non bastasse, di recente ha anche deciso di entrare nel mercato con la fibra e la linea fissa. Una vera e propria rivoluzione, a prezzi vantaggiosi, soprattutto per coloro che sono già clienti Iliad con la telefonia mobile.

Iliad, arriva l’offerta per la fibra che sbaraglia il mercato: si parte da 15,99 euro al mese

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme come non si ferma la rivoluzione di Iliad che è pronta a sbaragliare il mercato grazie alla fibra e alla linea fissa. In particolare vi avevamo detto di segnare sul calendario la data del 25 gennaio, in quanto proprio in questo giorno il noto operatore avrebbe fatto un annuncio particolarmente importante. E in effetti così è stato.

Iliad, infatti, ha di recente annunciato il suo debutto ufficiale sul mercato della telefonia fissa. Una novità indubbiamente importante, con un’offerta pronta a sbaragliare la concorrenza. Ma in cosa consiste? Ebbene, l’offerta parte da 15,99 euro al mese per chi è già cliente Iliad con la rete mobile.

Tale importo sale a 23,99 euro al mese, invece, per chi non è già cliente del noto operatore. In base a quanto riportato da Il Corriere della Sera, la proposta concerne le connessioni in fibra “pura” ed è disponibile per 7,5 milioni di case e oltre 250 città, ovvero quelle raggiunte dalla rete Open Fiber con cui Iliad ha stretto qualche tempo fa un accordo. Per quanto riguarda il costo di installazione, invece, è pari a 39,99 euro.

Iliad, arriva l’offerta per la fibra che sbaraglia il mercato: fino a 5 Giga di velocità

In particolare Iliad mette a disposizione un proprio router chiamato Iliadbox, dal design circolare e connettività fino a 5 Gigabit al secondo in download. In upload, invece, sono pari a massimo 700 Mbit/s. Ma non solo, con 1,99 euro al mese è possibile noleggiare un Extender grazie al quale poter portare il Wi-Fi dove non arriva, soprattutto in presenza di abitazioni o uffici di grandi dimensioni.

Ma non solo, l’offerta Iliadbox include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso i fissi di oltre 60 Paesi del mondo. I soggetti interessati, quindi, possono acquistare tale offerta sia online che presso le Simbox dell’operatore. Ma non solo, sempre sul sito ufficiale di Iliad è possibile verificare la copertura, in modo tale da sapere se è possibile o meno usufruire già di questa offerta.

Iliad, le parole dell’Amministratore Delegato Benedetto Levi

Sulla rivoluzione in corso in casa Iliad è intervenuto l’amministratore delegato, Benedetto Levi, che a tal proposito ha dichiarato: “Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato“.

Per poi aggiungere: “Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e qualità che contraddistinguono da sempre le nostre offerte mobili. Una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo accessibile potrà semplificare la vita a milioni di persone e dare quella spinta verso la digitalizzazione di cui il Paese ha tanto bisogno“.