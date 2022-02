La ricerca condotta da Travel Experience Musement ha portato alla luce le città più romantiche d’Italia dove passare San Valentino

La guida completa per scegliere la meta ideale per una fuga amorosa nel giorno della festa degli Innamorati. Tra certezze e novità, ecco i vari itinerari.

Il countdown è quasi giunto al termine, San Valentino è alle porte. Ormai da più di qualche decade questa ricorrenza è diventata l’ennesima giornata all’insegna del consumismo, ma ciò non significa che non possano essere intrisa di sentimenti sinceri.

In virtù di ciò molte coppiette innamorate organizzano dei veri e propri percorsi romantici per rendere unica quest’occasione. E cosa c’è di meglio di un piccolo viaggetto? Magari in una delle tante città d’Italia che da sempre combinano la giusta atmosfera sentimentale.

Città più romantiche d’Italia: quali rendono magico il giorno di San Valentino

A tal proposito la piattaforma di Travel Experience Musement, ha condotto uno studio attraverso cui ha decretato le città più romantiche e suggestive del Bel Paese. Insomma delle mete perfette per una ricorrenza speciale come San Valentino.

Prima di scoprire quali sono state inserite nella speciale classifica, è bene comprendere i criteri secondo cui è stata redatta. Sono stati presi in considerazione film romantici, ristoranti romantici, canzoni, lettere d’amore e frasi d’amore.

A sorpresa al primo posto c’è Milano, che con la sua frenesia e la sua area glamour si presta perfettamente al romanticismo. A suo favore c’è l’ampia scelta dei locali e dei ristoranti, la passeggiata sui navigli e il Castello Sforzesco, oltre che una visita alle terrazze panoramiche del Duomo.

Al secondo posto c’è Napoli che con la sua meravigliosa vista sul Golfo, i musei e il buon cibo è l’ideale per coloro che hanno voglia di lasciarsi andare all’inebriante atmosfera della Festa degli Innamorati.

Rimanendo in Campania troviamo Salerno da cui si può proseguire per la Costiera Amalfitana e per il Parco Archeologico di Paestum. Proseguendo nella rassegna troviamo diverse città del meridione tra cui Pescara (premiata per il suo lungomare) e Catania (per il patrimonio storico culturale e per la natura che la circonda).

Non possono mancare alla rassegna tre grandi classiche del romanticismo italiano come Roma, Venezia e Firenze. A completare la graduatoria ci sono anche Cagliari, Bologna, Bari, Padova, Brescia, Bergamo, Foggia, Palermo, Latina, Torino Trento e Taranto.