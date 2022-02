Iliad nel mirino del Codacons per questa offerta. Entriamo quindi nei dettagli per vedere cosa sta succedendo e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Quest’ultimi, infatti, sono sempre pronti ad attirare i clienti con offerte di vario tipo. Ne è un chiaro esempio Iliad, che da quando è entrata nel nostro mercato ha contribuito ad abbassare notevolmente i prezzi. Proprio l’operatore francese, però, è finito di recente nel mirino del Codacons per via di una nuova offerta. Ma cosa è successo? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Iliad nel mirino del Codacons per questa offerta: tutto quello che c’è da sapere

Qualche giorno fa abbiamo visto come non si ferma la rivoluzione di Iliad che è pronta a sbaragliare il mercato grazie alla fibra e alla linea fissa. Ebbene, proprio la nuova offerta dell’operatore francese è finita nel mirino del Codacons che ha di recente presentato un esposto ad AGCOM e AGCM, affinché aprano un’istruttoria nei confronti di iliad.

In particolare Codacons avrebbe rilevato l’omissione di rilevanti informazioni sul contenuto dell’offerta, a cui il consumatore non presterebbe attenzione in quanto attirato da claim come “per sempre” e “senza vincoli“. Entrando nei dettagli, inoltre, il Codacons fa riferimento al prezzo dell’offerta pubblicizzato dall’operatore che coprirebbe solo la tariffa mensile, escludendo invece l’extra bundle e le relative caratteristiche tecniche.

Sempre secondo l’associazione dei consumatori, inoltre, ci sarebbe una “scarsa trasparenza” per quel che riguarda le indicazioni tecniche relative alla navigazione fino a 5 Gigabit al secondo. Da qui la decisione di chiedere ad Antitrust e Agcom di inibire la condotta ed applicare sanzioni, oltre che valutare di intervenire con un provvedimento per interrompere la campagna pubblicitaria in questione.

Iliad nel mirino del Codacons per questa offerta: la replica dell’operatore

Una vicenda che non è passata di certo inosservata, con Iliad che ha voluto sottolineare, attraverso un apposita nota, di aver “sempre comunicato in modo chiaro e trasparente verso i consumatori e riteniamo che il contenuto della proposta per la fibra Iliad così come la sua comunicazione siano orientati a rendere semplici e chiare anche questioni tecniche e complesse. Raccogliamo in ogni caso e come sempre, ogni spunto che riteniamo utile a migliorare, dato l’avvio dell’offerta nel segmento della fibra con l’obiettivo di rendere sempre soddisfatti i nostri utenti“.