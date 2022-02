Il mese di febbraio 2022 è caratterizzato da alcune interessanti offerte auto, rivolte a persone con diverse disponibilità: la scelta di questo mese.

Comprare un’automobile è sempre un evento non irrilevante nella propria vita, specialmente quando da neo-patentati si può finalmente godere della libertà di un viaggio in macchina.

Si tratta altresì di un evento che incide sulle proprie finanze: infatti, a fronte di un investimento di capitale da non sottovalutare, il privato futuro acquirente fa bene ad orientarsi bene, onde acquistare il modello più adatto alle proprie esigenze.

Talvolta individuare il veicolo da acquistare, può rappresentare una scelta non facile da prendere, a meno che non si sia già clienti di un marchio ritenuto più affidabile rispetto agli altri. C’è anche chi è interessato ad uno specifico modello di automobile, e dunque ha già compiuto la scelta senza pensarci troppo. Poi c’è chi intende comprare un mezzo cercando di risparmiare e ciò, in un periodo di marcati rincari tra i più svariati beni – come quello che stiamo vivendo – appare certamente un modo di pensare responsabile ed attento a non ‘impegnare’ troppo le proprie risorse.

Di seguito intendiamo volgere l’attenzione su quei modelli di automobile che, alla luce delle offerte del mese, appaiono essere tra le migliori promozioni auto febbraio 2022. Quali sono alcuni dei mezzi a prezzo ribassato molto interessanti per questo mese? Qual è lo sconto? E quali invece le caratteristiche tecniche che possiedono? Lo scopriremo più avanti, in questa sintetica guida pratica sulle offerte auto del mese.

Promozioni auto del mese: l’offerta Citroen C-3

Oggi grazie al web è piuttosto agevole farsi un’idea di sintesi delle migliori offerte e promozioni auto febbraio 2022, ed ecco perché è possibile tracciare un quadro delle offerte clou del mese.

In promozione fino al 28 febbraio è l’auto Citroen C-3 PureTech 83 CV S&S Feel Pack, il cui prezzo di listino è pari a 17.150 euro. L’offerta è attiva presso le concessionarie aderenti all’iniziativa ed è soggetta all’approvazione di Banca PSA Italia.

Ecco i dettagli della promozione:

Euro 14.600 euro con acquisto in contanti:

con acquisto in contanti: Oppure euro 13.600 euro con finanziamento in 48 mesi, con anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito) da pagare solo in ipotesi di riscatto;

con finanziamento in 48 mesi, con anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito) da pagare solo in ipotesi di riscatto; Spese accessorie: pratica euro 350, imposta sostitutiva sul contratto euro 35 e incasso euro 3,50/rata.

E’ un mezzo che rientra nella categoria delle utilitarie personali, dalle forme tondeggianti e con il classico frontale dei modelli più recenti della casa francese, con le luci su tre livelli e la mascherina posizionata in alto e piuttosto sottile.

In tema di spazio, è certamente di buon livello per le persone ed anche per i bagagli. Anzi il comfort sedili, sospensioni e insonorizzazione è di certo valido per un’utilitaria. Anche la guida è buona, giacché l’auto cambia velocemente traiettoria e ha uno sterzo leggero e preciso, ma molto probabilmente la dote più marcata è il comfort sul terreno sconnesso. I consumi sono contenuti.

Il finanziamento per Citroen C-3 e alcune precisazioni sull’offerta

Di seguito esponiamo in sintesi i dettagli del finanziamento:

Importo totale del credito pari a euro 8.900;

Anticipo euro 0;

Durata/Numero rate finanziamento 48 mesi – 47 rate;

Importo rata pari a euro 200;

Maxi rata o valore futuro garantito pari a euro 7.058;

Tan 5,49% – Taeg 7,13%;

Interessi pari a euro 2.329;

Chilometraggio massimo 40.000 km;

Istituto finanziario Banca PSA.

Attenzione altresì ai seguenti dettagli: l’offerta è prevista per i clienti privati per contratti sottoscritti entro il 28 febbraio 2022, non cumulabili con altre promozioni in corso e valide fino ad esaurimento stock. L’interessato può scegliere se:

Tenere l’auto (versando l’ammontare della maxi rata finale);

Sostituirla;

Oppure restituirla.

In particolare, le condizioni di restituzione sono indicate nel contratto con la casa automobilistica: in detto caso la percorrenza massima è di 40.000 km, oltrepassati i quali si dovranno sommare euro 0,10 per ogni km in più.

Febbraio 2022: l’offerta Alfa Romeo Giulia e le caratteristiche

Dura fino a fine mese – presso le concessionarie aderenti all’iniziativa – anche l’offerta Alfa Romeo Giulia, una berlina sportiva con prezzo di listino pari a 48mila euro. L’offerta è comunque sottoposta all’approvazione di FCA Bank.

La nuova Giulia costituisce di fatto l’auto del grande rilancio del marchio Alfa Romeo. Il marchio di Arese è infatti tornato alla grande, puntando su uno stile sportivo e personale e riproponendo i classici elementi del brand, tra cui la trazione posteriore.

In particolare, si tratta del modello Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 160 CV Business scontato a 39.000 euro, con finanziamento in 37 mesi, anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito) da versare esclusivamente in ipotesi di riscatto. Le spese accessorie sono le seguenti istruttoria euro 325, bolli euro 16, invio rendiconto cartaceo euro 3/anno.

Il modello in oggetto, che rientra sicuramente tra le migliori promozioni auto febbraio 2022, presenta linee grintose, ma eleganti e un abitacolo ben realizzato, moderno e confortevole per quattro. Anzi il design della Giulia esprime sportività e dinamismo e viene altresì incontro a coloro che sono più attenti allo stile.

L’agilità è sicuramente da considerarsi di ottimo livello, in virtù dell’efficacia dell’assetto, che si rivela molto sportivo senza mettere a rischio il comfort.

E la meccanica è di qualità, essendo ciò alla base di una guida precisa e al riparo da rischi. Lo sterzo è pronto, diretto e ha sempre la giusta consistenza.

Sono peraltro utilizzati materiali leggeri come alluminio e fibra di carbonio, mentre il motore è brillante e collegato ad un efficace cambio automatico.

Il finanziamento per Alfa Romeo Giulia

Di seguito esponiamo in sintesi i dettagli del finanziamento:

Importo totale del credito: euro 28.331;

Anticipo pari a euro 14.660;

Durata/Numero rate finanziamento 37 mesi – 36 rate;

Importo rata pari a euro 349;

Maxi rata o valore futuro garantito pari a euro 18.799;

Tan 3,99% – Taeg 9,66%;

Interessi pari a euro 2.906;

Istituto finanziario: FCA Bank;

Chilometraggio massimo: 90.000.

Da notare che anche per questa proposta che certamente rientra tra le migliori promozioni auto febbraio 2022, al termine si può scegliere se tenere (versando l’importo della maxi rata finale), sostituire o restituire il mezzo.

Ma a differenza di diverse offerte auto, il servizio marchiatura, la polizza pneumatici Plus, la polizza Furto & Incendi, e la polizza Maximum Care 1 anno/120.000 km sono inclusi nell’importo totale del credito.

A differenza dell’offerta precedente, qui le condizioni di restituzione indicate nel contratto implicano una percorrenza massima di 90.000 chilometri, oltrepassati i quali si dovranno aggiungere euro 0,05 per ogni km ulteriore.

L’offerta Lancia Ypsilon Hybrid e le caratteristiche

L’offerta che ora vedremo è anch’essa in vigore fino al 28 febbraio presso le concessionarie aderenti all’iniziativa, ed è soggetta all’approvazione di FCA Bank.

La “nuova” Lancia Ypsilon – prezzo di listino pari a 17.500 euro – ha cambiato alcune linee del design e il risultato è molto buono. Caratteristica tipica di questo modello è la compattezza ma abbinando una discreta abitabilità. Anzi quest’ultima è quella tipica dell’Ypsilon, per quattro persone di statura normale. Mentre la capacità del bagagliaio è buona: 245 litri.

Nelle strade dei centri urbani è un mezzo assai apprezzato in quanto molto maneggevole e con le dimensioni giuste per trovarsi a suo agio nel traffico. Inoltre, la funzione City dello sterzo lo alleggerisce in manovra e a basse andature, e fa sì che la guida sia ancora più facile. Le sospensioni assorbono bene le buche e le irregolarità che spesso si trovano sulle nostre strade. Non solo: per le manovre ci sono i sensori di parcheggio posteriori di serie.

Vero è che l’utilitaria di casa Lancia è sempre un’automobile molto venduta nel nostro paese. Soprattutto è amata dal pubblico femminile e, nel corso di questo mese, la promozione attiva rende questa proposta di acquisto ancora più interessante.

Sul piano delle promozioni auto febbraio 2022, Lancia Ypsilon Hybrid 1.0 70 CV Silver in questo periodo viene venduta al prezzo di:

Euro 14.700 con acquisto in contanti;

con acquisto in contanti; Mentre in caso di adesione al finanziamento in 37 mesi, con anticipo e maxi rata finale (valore futuro garantito) da pagare esclusivamente in caso di riscatto, si parte da euro 13.200;

Spese accessorie: istruttoria euro 325, incasso SEPA euro 3,50/rata, invio rendiconto cartaceo euro 3/anno e bolli euro 16.

Da notare altresì che il benessere a bordo è assicurato dal kit EcoChic, di serie su tutta la gamma. Si tratta di fatto di un filtro aria particellare “polyphenol Prime” per il clima, collegato a filtri Mopar ai carboni attivi, tali da bloccare il particolato per oltre il 98%, da catturare oltre il 99% di allergeni e da contrastare la proliferazione di muffe e batteri di oltre il 98%.

Il finanziamento sul Ypsilon Hybrid

Di seguito esponiamo in sintesi i dettagli del finanziamento:

Importo totale del credito pari a euro 9.496;

Anticipo pari a euro 4.270;

Durata/Numero rate finanziamento 37 mesi – 36 rate;

Importo rata corrispondente a euro 139;

Maxi rata o valore futuro garantito: euro 6.294;

Tan 6,85% – Taeg 10,55%;

Interessi pari a euro 1.675;

Istituto finanziario FCA Bank;

Chilometraggio massimo pari a 45.000 km.

Da rimarcare anche con riferimento a quest’offerta che al termine si può scegliere se tenere il mezzo – saldando l’importo della maxi rata finale o rifinanziandolo – sostituirlo o restituire la macchina.

Le condizioni di restituzione sono indicate nel contratto: in questo caso la percorrenza massima è di 45.000 km, oltrepassati i quali si dovranno sommare 0,05 euro per ogni km in più.

A differenza di altre offerte, nell’importo del credito sono previsti il servizio di marchiatura e la polizza pneumatici.

Febbraio 2022: l’offerta auto di Ford Focus Hybrid

Attiva fino al 28 febbraio è altresì l’offerta Ford Focus Hybrid, con prezzo di listino pari a euro 28.550. Sempre molto apprezzata e ormai arrivata alla quarta generazione, la Ford Focus prosegue il suo cammino ricco di popolarità, e continua ad essere una delle vetture di riferimento del segmento C. Ciò in virtù di un ottimo rapporto qualità/prezzo e doti telaistiche che la rendono un mezzo sicuramente molto comodo da guidare e che non necessita di particolari abilità di guida.

La Ford Focus ibrida si caratterizza per dimensioni consistenti, le quali permettono di sfruttare un’ottima abitabilità interna. L’abitacolo di questo mezzo a motore non è stato rivoluzionato con l’ultimo restyling, ma ha comunque vari elementi innovativi e uno stile certamente più semplice e pulito.

A bordo il comfort è garantito grazie ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il climatizzatore automatico bi-zona di serie su tutta la gamma.

Presenti altresì diversi dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida. Il Cruise Control con limitatore di velocità, il Lane Keeping Alert & Aid e il Pre Collision Assist con sistema di rilevamento pedoni e ciclisti sono previsti in tutte le versioni della Ford Focus Hybrid.

Da notare che, in seguito all’ultimo restyling, la versione ibrida è disponibile in un’ampia varietà di allestimenti, con carrozzeria due volumi o station wagon.

Sul piano delle promozioni auto febbraio 2022, Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Business in questo periodo viene venduta al prezzo di:

Euro 23.600 con acquisto in contanti;

con acquisto in contanti; Oppure a euro 22.850 con finanziamento Idea Ford in 36 mesi, anticipo zero e maxi rata finale (valore futuro garantito) da pagare solo in caso di riscatto;

con finanziamento Idea Ford in 36 mesi, anticipo zero e maxi rata finale (valore futuro garantito) da pagare solo in caso di riscatto; Spese accessorie: pratica euro 350, incasso rata euro 4, imposta di bollo in misura di legge inclusa nella prima quota mensile.

Offerta in vigore fino al 28 febbraio presso le concessionarie aderenti all’iniziativa;

Offerta soggetta all’approvazione di FCE Bank.

Inoltre vale la pena notare che, per quanto riguarda gli esterni, il linguaggio stilistico adottato dai designer della notissima casa americana per la Ford Focus ibrida si caratterizza per aggressività con l’inedita fanaleria full led, inclusa in elementi appuntiti che conducono lo sguardo alla grande griglia centrale, con il logo Ford situato in evidenza nel mezzo.

Il finanziamento di Ford Focus Hybrid

Di seguito esponiamo in sintesi i dettagli del finanziamento:

Importo totale del credito pari a euro 23.380;

Anticipo pari a euro zero;

Durata/Numero rate finanziamento 36 mesi – 36 rate;

Importo rata pari a euro 313;

Maxi rata o valore futuro garantito pari a euro 15.131;

Tan 4,45% – Taeg 5,92%;

Interessi non indicati;

Istituto finanziario FCE Bank;

Chilometraggio massimo 30.000 km.

Da rimarcare altresì che al termine il privato può scegliere se tenere il mezzo -saldando l’importo della maxi rata finale – sostituirlo o restituirlo.

Le condizioni di restituzione sono individuate nel contratto: in questa circostanza la percorrenza massima è di 30.000 km, oltrepassati i quali si dovranno aggiungere euro 0,20 per ogni ulteriore km.

L’offerta in oggetto include altresì il premio della copertura facoltativa “New 4 Life” con premio mensile ricorrente non finanziato e suddiviso mensilmente sulla quota senza interessi. Inoltre, l’importo totale del credito è comprensivo del seguente servizio facoltativo: assicurazione “Guida Protetta”.

Anche questo può rivelarsi certamente un acquisto azzeccato, in considerazione anche del fatto che si tratta di un prodotto esteticamente sempre molto gradevole e bello da guidare. Inoltre, a livello tecnologico ha tutto quel che serve per convincere gli indecisi. L’auto è poi una Focus di quarta generazione: bassa, larga, ben piantata a terra, ossia una garanzia di sicurezza e di facilità di guida.

Promozioni auto: l’offerta Nissan Micra e le caratteristiche

Chiudiamo la nostra carrellata di 5 modelli di automobile in offerta a febbraio 2022, con un mezzo sicuramente low cost rispetto alla generalità dei modelli concorrenti, e che per questo mese viene venduto ad un prezzo ancora più basso. Stiamo parlando di Nissan Micra, un’utilitaria di successo e ben poco rumorosa, con prezzo di listino pari a 17.700 euro.

Anzi la Nissan Micra si può certamente definire una proposta ormai storica per il segmento delle city car, che vanta una popolarità a livello internazionale. Il modello in promozione questo mese si caratterizza per uno stile grintoso e vivace, nonostante la massima compattezza e le ridotte dimensioni del mezzo.

Anche gli interni sono assolutamente degni di nota: abbastanza spaziosi nell’abitacolo e con una capacità di carico da ritenersi assolutamente nella media del segmento. Le linee degli interni si caratterizzano per un look più sportivo rispetto alle anteriori edizioni, con alcune particolarità che acclarano l’attenzione riposta nella produzione dell’abitacolo (pur essendo un’utilitaria).

Mentre gli esterni dell’automobile Nissan Micra sono stati assai rivisti rispetto alla precedente generazione della macchina in oggetto, con la scelta verso linee più decise e meno morbide.

Sul piano delle promozioni auto febbraio 2022, in questo periodo Nissan Micra IG-T 92 CV Acenta viene venduta al prezzo di:

Euro 13.650 con pagamento in contanti;

con pagamento in contanti; Oppure a euro 12.350 con finanziamento in 60 mesi, inclusivo di anticipo e maxirata finale (valore futuro garantito) da pagare esclusivamente in ipotesi di riscatto;

con finanziamento in 60 mesi, inclusivo di anticipo e maxirata finale (valore futuro garantito) da pagare esclusivamente in ipotesi di riscatto; Spese accessorie: istruttoria pratica euro 300, imposta di bollo pari a euro 26,48 (addebitata sulla prima rata), incasso pari a euro 3/rata, invio rendiconto annuale euro 1,20 (online gratuito) oltre imposta di bollo € 2;

L’offerta è in vigore fino al 28 febbraio presso le concessionarie aderenti all’iniziativa;

L’offerta è soggetta all’approvazione di Nissan Finanziaria.

Ricordiamo altresì che l’offerta in oggetto si rivela assai interessante per chi non ha grosse disponibilità economiche e ha bisogno di un’automobile comoda, adatta al contesto urbano e, appunto, in promozione per il mese di febbraio.

Chi è incerto sulla scelta da compiere, deve altresì ricordare un ulteriore punto a favore di Nissan Micra: le linee degli interni si caratterizzano per un look più sportivo rispetto alle precedenti edizioni, con vari dettagli che confermano l’attenzione dei produttori nella realizzazione dell’abitacolo (come ad es. le imbottiture per le ginocchia, nelle vicinanze della leva del cambio).

Il finanziamento di Nissan Micra

Di seguito esponiamo in sintesi i dettagli del finanziamento:

Importo totale del credito pari a 10.593;

Anticipo pari a 3.317;

Durata/Numero rate finanziamento 60 mesi – 60 rate;

Importo rata corrispondente a euro 129;

Maxi rata o valore futuro garantito euro 5.310;

Tan 5,99% – Taeg 7,84%;

Interessi pari a euro 2.456;

Istituto finanziario Nissan Finanziaria;

Chilometraggio massimo 50.000 km.

Da rimarcare che questa proposta, che rientra tra le migliori promozioni auto febbraio 2022, è un’offerta valida in virtù del contributo Nissan e delle concessionarie Nissan che partecipano all’iniziativa, con permuta o rottamazione di un’autovettura usata e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi alla data del contratto del veicolo nuovo e sulla scorta dell’adesione al finanziamento.

Inoltre, tra i servizi a richiesta sono disponibili: finanziamento protetto e Pack Service, che include 3 anni di assicurazione furto e incendio.

Infine in riferimento a questa offerta, ricordiamo che le condizioni di restituzione sono indicate nel contratto. In queste circostanze la percorrenza massima è di 50.000 km, oltrepassati i quali i quali si dovranno sommare euro 0,10 per ogni chilometro in più.

Promozione auto: i fattori da considerare per la scelta

Lo abbiamo accennato all’inizio del nostro articolo: soltanto gli esperti e gli appassionati di motori iniziano già con le idee molto chiare e sanno dove orientarsi per la scelta di un’automobile. Ma la stragrande maggioranza degli acquirenti di automobili valuta prima con molta attenzione quale modello scegliere e, specialmente, se non è in possesso di ingenti disponibilità economiche, terrà conto in particolare della variabile prezzo.

Ma vero è che onde evitare di trovarsi tra le mani una vettura che non si abbini alle proprie esigenze è sempre opportuno valutare un insieme di alcuni fondamentali fattori – e non solo il prezzo. Come ad esempio:

I chilometri che si percorrono in un anno;

Il rispetto degli standard di sicurezza;

Lo spazio interno;

Gli accessori;

I consumi;

I costi di gestione e di manutenzione;

Gli eventuali incentivi e sconti applicati;

Grado di rivendibilità dell’auto.

Insomma, per fare una scelta attenta e sensata e non incappare in offerte poco convenienti, è opportuno seguire alcune regole elementari, inerenti anche alla valutazione delle motorizzazioni disponibili per ogni mezzo, alla valutazione del design, all’individuazione dei costi di gestione e delle proprie necessità di utilizzo nel breve e lungo termine e alla comparazione di modelli e marche.

Rileva altresì il fattore accessori presenti di serie e quelli invece a pagamento, in quanto anche l’argomento optional sull’auto da comprare merita la dovuta attenzione. E’ inutile arricchire la lista degli accessori per poi avere un conto salato da pagare, rispetto a quelle che sono le reali esigenze di utilizzo del mezzo nel corso dell’anno.

Proprio queste ultime hanno un’importanza centrale: se si percorrono pochi km l’anno, o se si sfrutterà la vettura prevalentemente in aree urbane, sarà auspicabile evitare di considerare l’acquisto di una motorizzazione diesel e sarà meglio valutare non soltanto benzina, ma anche l’ibrido o l’elettrico. Invece, in ipotesi di percorrenze elevate, oltre al classico gasolio, sono da valutare con attenzione anche le motorizzazioni GPL e metano per tenere sotto controllo i costi di gestione.

Infine, occorre ricordare che il potenziale acquirente ha diritto di chiedere al concessionario di provare un’auto prima di comprarla, possibilmente nella motorizzazione voluta. Da notare infatti che i concessionari hanno a disposizione auto omologate per il test drive ed è un diritto provarle per valutarne le peculiarità e la compatibilità con il proprio stile di guida. Se il concessionario dice no, è preferibile rivolgersi altrove.