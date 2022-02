Occhio alle novità riguardanti il digitale terrestre. C’è chi ha diritto a ricevere gratuitamente a casa un decoder tv. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Proprio soffermandosi sulla televisione, come noto, è già iniziato da un po’ di tempo il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre. Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che sono in arrivo delle importanti novità, in quanto c’è chi ha diritto a ricevere gratuitamente a casa un decoder tv. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Abbiamo già visto che sono in corso importanti cambiamenti con il passaggio al nuovo standard DVB-T2. In molti, per continuare a vedere i vari canali, dovranno pertanto sostituire il proprio vecchio televisore oppure dotarlo di un decoder in grado di supportare il nuovo standard.

Proprio al fine di andare incontro alle esigenze delle famiglie, pertanto, il governo ha deciso di rifinanziare con la legge di bilancio 2022 il bonus tv e rottamazione tv, con una dotazione pari a 68 milioni di euro. Il primo, ricordiamo, si presenta come uno sconto di 30 euro destinato ai nuclei familiari con ISEE inferiore 20 mila euro per l’acquisto di un televisore o di un decoder.

Il bonus rottamazione tv, invece, si presenta un incentivo che permette di ottenere uno sconto pari al 20% del prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro. In questo caso non vi è un limite Isee da rispettare, mentre è necessario rottamare un vecchio televisore.

Oltre a rifinanziare le due misure poc’anzi citate, la legge di bilancio 2022 introduce un’importante novità. Le persone con più di 70 anni e assegno pensionistico inferiore a 20 mila euro all’anno, infatti, potranno ricevere direttamente a casa, in modo del tutto gratuito, il decoder dal valore di 30 euro, così come previsto dal bonus TV.

In base alle ultime indiscrezioni, i soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta a partire dal 20 febbraio. Per fare ciò bisognerà compilare l’apposito modulo presso un ufficio postale oppure attraverso una piattaforma web che dovrebbe essere resa disponibile a breve.

Una buona notizia, quindi, per tutti quei pensionati che potranno così ottenere gratuitamente e direttamente a casa un decoder tv grazie al quale poter continuare a vedere i vari canali.