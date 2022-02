Il Bonus Maternità 2022 cambia faccia dopo la rivalutazione prevista dal Dipartimento per le politiche delle famiglie. Approfondiamo requisiti, importi e le modalità di inoltro della domanda.

Nell’anno corrente assisteremo ad una rivalutazione del Bonus Maternità. I requisiti economici richiesti saranno differenti sia per l’assegno di maternità che per l’assegno famiglie numerose.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato un anno di cambiamenti in relazione alle misure dedicate alla maternità. Il Dipartimento per le politiche delle famiglie, nello specifico, ha comunicato un aumento dell’assegno dei Comuni e un innalzamento del limite ISEE. Ricordiamo che il 2022 ha visto introdurre l’Assegno Unico Universale, misura che include diversi bonus per la famiglia che fino al 31 dicembre 2021 risultavano attivi. L’assegno per nuclei familiari numerosi, così, scomparirà a partire da marzo – mese di attivazione dell’Assegno Unico – con la conseguenza che verrà erogato solamente per i primi due mesi dell’anno in corso. Ma andiamo per gradi e scopriamo i cambiamenti in vista.

ISEE sotto i 15 mila euro: la panoramica definitiva su tutti i bonus da richiedere

Bonus Maternità, l’assegno dei Comuni: cosa cambia

I Comuni concedono una prestazione pagata dall’INPS sotto forma di assegno di maternità. Tale misura viene erogata in caso di parto, adozione o affidamento in vista di un’adozione di un bambino minorenne. Destinatari della prestazione sono i cittadini residenti in Italia, comunitari o stranieri con permesso di soggiorno attivo. Condizione necessaria per ottenere l’erogazione dell’assegno è l’assenza di coperture previdenziali oppure il non superamento di determinate soglie. In più, i richiedenti non dovranno essere beneficiari di un altro assegno maternità INPS.

Inps, le famiglie in difficoltà possono tirare un sospiro di sollievo: ecco perché

L’istanza dovrà essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di adozione o affido pre-adozione. Il Comune verificherà la soddisfazione dei requisiti prima di concedere la prestazione. L’importo dell’assegno varia ogni anno in base ai prezzi al consumo segnalati dall’ISTAT. Vediamo quali sono le somme previste per l’anno in corso.

Importo e limite ISEE

L’assegno per il nucleo familiare (erogato solo per i mesi di gennaio e febbraio) prevede per il 2022 un importo di 147,90 euro se spetta per intero. Condizione necessaria è l’ISEE inferiore a 8.955,98 euro. L’assegno di maternità, invece, corrisponderà nella misura intera a 354,73 euro e verrà erogato solo ai nuclei con ISEE inferiore a 17.747,58 euro. Gli aumenti sono stati elaborati con riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT dell’1,9%.