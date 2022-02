Come diventare un doppiatore di successo? Scopriamo i migliori corsi da frequentare, i requisiti richiesti e a quanto ammonta la retribuzione.

Una professione poco conosciuta ma che potrebbe regalare tante soddisfazioni. Vediamo qual è il percorso da seguire per diventare un doppiatore di successo.

La figura del doppiatore intriga ma non sono molte le persone che si spingono oltre la prima impressione per approfondire la professione. Eppure, con abilità, preparazione e diligenza è possibile riuscire a raggiungere traguardi importanti e soddisfazioni che ben pochi altri lavori regalano. Per diventare doppiatore occorre seguire un iter preciso e avere un talento innato che possa aprire le porte su questo mondo apparentemente ristretto ma che in realtà nasconde mille sfumature di colori diversi.

Diventare un doppiatore di successo, i requisiti

Un’innata predisposizione e un talento naturale sono alla base del successo in questa professione. Il doppiatore deve dare voce ai personaggi di film, documentari, serie tv o cartoni rendendoli veri e riuscendo ad essere in perfetta sintonia con l’interprete. Compito del professionista è studiare il personaggio, conoscere ogni caratteristica, ogni particolarità per poter rendere al meglio emozioni ed intenzioni. Di conseguenza, il doppiatore deve essere una persona versatile, empatica, capace di imitare gesti e di controllare efficacemente la gestione della propria voce. E’ un attore, anche se non va in scena, che recita mentre doppia per raggiungere la perfezione.

Il percorso di formazione

Oltre al talento innato è importante seguire corsi di formazione per imparare le regole del doppiaggio e rendere la propria voce perfetta per il ruolo. Sono importanti corsi di fonetica, di dizione e di recitazione per imparare ad esprimersi correttamente, utilizzando i suoni giusti. Inoltre è fondamentale imparare le tecniche della respirazione, di concentrazione, di gestione dello spazio e di controllo del corpo.

L’apice della preparazione, poi, si raggiunge frequentando una scuola di doppiaggio. Non è richiesta una particolare laurea o un diploma per accedervi ma, naturalmente, aver conseguito una laurea in Scienze dello Spettacolo oppure in Lettere aiuterà a dare il meglio durante il percorso di studio. Per diventare doppiatore di successo è importante scegliere il giusto corso formativo realmente efficace nel fornire quel livello di preparazione tale da inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. A Roma e Milano si trovano le scuole migliori; i corsi devono avere durata di almeno un anno e il numero di partecipanti per classe non dovrà essere elevato. Il programma di studi, poi, dovrà essere ben articolato, chiaro e dettagliato.

Quanto guadagna un doppiatore

Arriviamo ad una domanda fondamentale nel momento in cui ci si approccia ad una professione. Qual è il guadagno di un doppiatore? La retribuzione non sarà fissa ma legata agli incarichi che verranno assegnati. L’importo varierà in base al ruolo, alla tipologia di prodotto e all’importanza del film, serie tv o simili per cui si è assunti come doppiatore. Incideranno, poi, il numero di battute e i turni previsti. In linea generale, si stima una retribuzione di 2.500 euro per un doppiatore professionista di successo.