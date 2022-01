Quanto guadagna il famoso wedding planner Enzo Miccio? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Noto personaggio televisivo, Enzo Miccio è senz’ombra di dubbio il wedding planner più famoso e seguito d’Italia.

Tra i wedding planner più richiesti, Enzo Miccio è ormai un volto noto della televisione italiana, grazie ai diversi programmi come Cortesie In Famiglia, ma anche Shopping Night e tanti altri ancora.

In grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Enzo Miccio: chi è, altezza, carriera

Nome: Enzo Miccio

Altezza: 178 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 5 maggio 1971

Luogo di nascita: San Giuseppe Vesuviano (Napoli)

Nato a San Giuseppe Vesuviano, Napoli, il 5 maggio 1971, Enzo Miccio è alto 178 cm ed è del segno zodiacale del Toro. Si trasferisce in giovane età Milano dove si iscrive all’Istituto Europeo di design e si dedica all’organizzazione di eventi di moda. Ha collaborato con testate giornalistiche con foto documentari su tematiche di moda, scenografia e arredo della tavola.

Nel 2001 fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano, mentre nel 2009 apre una propria accademia, la Enzo Miccio Academy, con corsi per organizzatori di matrimoni sia per moda che per la cura della propria immagine. Noto per aver organizzato le nozze di molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, come Elettra Lamborghini, ha debuttato sul piccolo schermo nel 2005 con il programma Wedding Planners.

Dal 2009 conduce con Carla Gozzi il programma Ma come ti vesti?!, mentre da dicembre 2011 si occupa della rubrica “L’eleganza del Miccio” per il settimanale Diva e Donna. Sempre con Carla Gozzi conduce il programma Shopping Night. Nel maggio 2013 conduce la trasmissione televisiva L’eleganza del maschio, per poi partecipare nel 2014 a Ballando con le stelle, programma con al timone Milly Carlucci, in coppia con Alessandra Tripoli.

Nello stesso anno inizia a condurre i programmi Diario di un wedding planner e Enzo Missione Spose. Dal 2019 torna al timone di Shopping Night, sempre con Carla Gozzi, e conduce il nuovo programma Abito da sposa cercasi Palermo. Nel 2020 partecipa con Carolina Gianuzzi al programma Pechino Express, mentre nel 2022 è stato anche concorrente del programma Back to School.

Enzo Miccio: vita privata, ex, compagno, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Enzo Miccio si sa davvero ben poco. In passato è stato sentimentalmente legato a Riccardo Mereghini. In seguito ha intrapreso una relazione con il suo nuovo compagno, ovvero Laurent Miralles.

In molti si ricorderanno della sorpresa che Miralles ha voluto fare al famoso wedding planner qualche tempo fa grazie ad un video messaggio nel corso della trasmissione Vieni da me con al timone Caterina Balivo.

In quell’occasione, come riportato da Metropolitan Magazine, Laurent Miralles aveva dichiarato: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni“.

Enzo Miccio dal suo canto aveva commentato: “Non me l’aspettavo. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento. […] Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza“.

Enzo Miccio: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino il patrimonio e i guadagni di Enzo Miccio. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, una consulenza può costare tra i 700 e i 2 mila euro, con un cachet che si aggira tra i 10 mila e i 15 mila euro. Sempre stando alle indiscrezioni, inoltre, in media un matrimonio organizzato da Enzo Miccio costa tra i 35 mila e 50 mila euro.

Ma non solo, sembra che Miccio percepisca circa 50 mila euro per ogni comparsata sul piccolo schermo. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Enzo Miccio: Instagram

Tra i wedding planner più famosi, Enzo Miccio è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta tantissimi follower.