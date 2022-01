Nota attrice italiana, pronta a calcare il palco del Festival di Sanremo 2022, ecco quanto guadagna Maria Chiara Giannetta.

Co-conduttrice di Amadeus della quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Maria Chiara Giannetta è una delle attrici italiane più note e apprezzate. In grado di dare vita nel corso degli anni a una carriera all’insegna del successo, non stupisce il fatto che molti siano curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Maria Chiara Giannetta: chi è, altezza, carriera

Nome: Maria Chiara Giannetta

Altezza: 163 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 20 maggio 1992

Luogo di nascita: Foggia

Nata a Foggia il 20 maggio 1992, Maria Chiara Giannetta è alta 163 cm ed è del segno zodiacale del Toro. Appassionata fin dalla più tenera età del mondo della recitazione, ha iniziato a fare i primi spettacoli teatrali, a livello amatoriale, all’età di 11 anni. Ha studiato recitazione presso il Teatro dei Limoni in Puglia e nel 2011 si è trasferita a Roma per studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia della Capitale.

Sempre nello stesso periodo comincia a prendere parte a diversi spettacoli teatrali, come Chicago. A seguire si annoverano Girotondo, Il gatto con gli stivali e I racconti di Silente. Nel 2014 debutta sul piccolo schermo grazie ad un piccolo ruolo nella nota serie televisiva Don Matteo. In seguito la vediamo in Baciato dal sole e al cinema in La ragazza del mondo.

Ma non solo, prende parte alle serie Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti. Nel 2018 ottiene una grande popolarità grazie al ruolo del capitano Anna Olivieri in Don Matteo. Nel frattempo ha continuato a lavorare anche per il grande schermo, tanto da vederla impegnata, nel 2019, in Mollami e Bentornato Presidente.

Nel 2020 prende parte al video musicale del singolo Sembro matto di Max Pezzali, mentre l’anno seguente la vediamo impegnata nella serie Buongiorno, mamma!, dove recita al fianco di Raoul Bova. Sempre nel 2021, inoltre, ottiene il suo primo ruolo da protagonista assoluta in Blanca. A gennaio del 2022 è stata annunciata la sua presenza nella quarta serata del 72° Festival di Sanremo, al fianco del conduttore Amadeus.

Maria Chiara Giannetta: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Maria Chiara Giannetta si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni in merito alla sua situazione sentimentale e per questo non è dato sapere se al momento sia single oppure abbia un compagno al suo fianco. Nemmeno dando un’occhiata al suo profilo Instagram, inoltre, trapelano indizi in tal senso.

Maria Chiara Giannetta: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Maria Chiara Giannetta. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di guadagni, comunque, interesserà sapere che stando a quanto si evince da un articolo pubblicato sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di qualche tempo fa, Giancarlo De Simone aveva spiegato come: “In generale nel fissare i cachet degli attori vige la regola di mercato: quanto più mi fai incassare in termini di ascolti e pubblicità tanto più ti pago … discorso diverso invece per una lunga serialità, in cui un attore medio è pagato 50 o 60.000 € a puntata“.

È possibile, quindi, ipotizzare che anche Maria Chiara Giannetta percepisca dei compensi simili. Come già detto, comunque, si tratta solamente di ipotesi e non sono giunte mai conferme in merito, così come non sono nemmeno disponibili ulteriori informazioni in tal senso.

Ma non solo, bisogna poi ricordare che la nota attrice prenderà parte, in veste di co-conduttrice, alla quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Stando ad alcuni rumors interesserà sapere che le co-conduttrici delle ultime edizioni sembra abbiano ricevuto un rimborso pari a circa 25 mila euro.

È possibile quindi ipotizzare che anche Maria Chiara Giannetta possa percepire un cachet simile. Anche in questo caso, comunque, si tratta solamente di voci e non sono mai giunte né conferme né smentite in merito. In ogni caso si tratta di un’esperienza molto importante, che contribuisce ad aumentare ulteriormente la sua notorietà.

Maria Chiara Giannetta: Instagram

