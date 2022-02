Quanto guadagna uno sciatore professionista? Le olimpiadi invernali di Pechino 2022 iniziano oggi, 4 febbraio, e la domanda sorge spontanea.

Gli sciatori vincono premi e medaglie e hanno sponsor che li supportano. Da qui l’ipotesi di un ricco conto corrente, ma è davvero così?

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono sui nastri di partenza e fino al 20 febbraio ci accompagneranno tra piste innevate e adrenalina pura. Noi italiani attendiamo soprattutto le gare di sci alpino per tifare i nostri grandi campioni che puntano al podio in varie discipline. Tra una sciata e l’altra, sorge spontanea una domanda, quanto guadagnano gli sciatori professionisti? Tutti conosciamo le cifre astronomiche riservate ai calciatori e sappiano che gli altri sport non rendono allo stesso modo. Lo sci quanto fa guadagnare tra premi, vincite, medaglie e sponsor?

Quanto guadagna uno sciatore professionista

Il guadagno di uno sciatore dipende dalle vittorie. Il montepremi di 120 mila franchi svizzeri in palio per le gare di Coppa del Mondo, ad esempio, viene distribuito tra i primi trenta classificati finalisti. Il vincitore sul gradino più alto del podio otterrà 45 mila franchi svizzeri, circa 41 mila euro. Il secondo classificato riceverà 20 mila franchi svizzeri e il terzo 10 mila. E’ importante sottolineare, poi, che ad ogni gara corrisponderà un importo differente per una vittoria. La Val Gardena permetterà una vincita più elevata rispetto a Cortina d’Ampezzo mentre a Kitzbuehel il vincitore riceverà ben 110 mila franchi svizzeri.

Passiamo alle Olimpiadi e alla vittoria di una medaglia. Lo sciatore professionista avrà un guadagno di 180 mila euro in caso di oro, 90 mila euro per l’argento e 60 mila euro per il bronzo. La Federazione degli sport invernali, poi, prevede un montepremi di 1 milione di euro da spartire tra gli atleti vincitori di almeno una medaglia.

Sponsor, altre entrate garantite

Per capire quanto guadagna uno sciatore professionista occorre considerare anche gli sponsor. In realtà si tratta delle entrate più rilevanti anche se non si hanno notizie ufficiali sulle cifre pagate agli atleti. Si ipotizzano laute ricompense dato che il brand è sempre in primo piano. Gli sciatori più noti arrivano ad importi superiori al milione di euro.

In conclusione, occorre tirare le somme dopo aver intuito che gli introiti degli sciatori derivano dal posizionamento nelle singole gare e dagli sponsor. Per definire un guadagno dell’intera stagione è possibile elencare le cifre raccolte nella stagione 2020/2021 da alcuni professionisti. Alexis Pinturault ha guadagnato 342 mila euro circa; Vincent Kriechmayr circa 330 mila euro; Marco Odermatt circa 270 mila euro e Marco Schwarz circa 250 mila euro.