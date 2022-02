Tra i molteplici possedimenti della Regina Elisabetta c’è anche una preziosa collana ricevuta come dono di nozze. Da chi l’ha ricevuta e quanto vale

Si tratta di un oggetto custodito con massima cautela. Solo in alcune circostanze ha deciso di prestarla a Kate, sposa del principe William.

La regina Elisabetta in virtù dell’importanza del suo ruolo può vantare notevoli possedimenti, in particolare per quanto concerne gioielli preziosi. Molti di questi sono stati realizzati con materiali unici al mondo e sono dei pezzi unici nel loro genere.

Dunque, non è difficile ipotizzare che valgano una vera e propria fortuna. Tra questi spicca una collana che la sovrana del Regno Unito ha prestato una sola volta nella vita. La fortunata prescelta è Kate Middleton, moglie del nipote William, che l’ha indossata in almeno due occasioni nel 2014 e nel 2019.

Regina Elisabetta: il valore della preziosa collana

Si tratta della collana Nizam of Hyderabad, che la regina Elisabetta ha ricevuto in regalo quando furono annunciate le sue nozze con Filippo. Il nome deriva da colui che l’ha donata alla regina, ovvero il re dello Stato di Hyderabad (che con l’indipendenza fu annesso all’India nel 1947), ai tempi una delle persone più ricche del mondo.

La commissionò appositamente a Cartier, così come rivelato dall’esperta in materia Daena Borrowman a MyLondon. È composta da oltre 50 diamanti incastonati nel platino e vale circa 66 milioni di sterline (oltre 78 milioni di euro).

Una vera e propria fortuna per la duchessa di Cambridge che ha beneficiato di un prestito al di fuori del comune. Solitamente la regina è solita a concedere i suoi gioielli alle donne di famiglia per delle occasioni particolari, ma in nessun altro caso è stata così permissiva.

Alla principessa Eugenia era stata prestata per il suo matrimonio, una tiara da quasi 12 milioni di euro. Peggio è andata Meghan Markle nel giorno delle nozze con il principe Harry a cui fu concessa una tiara da “appena” 2,3 milioni di euro.