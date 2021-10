La presentazione del suo libro per bambini, “The Bench”, diventa l’assist a una nuova querelle. Meghan Markle sfoggia gioielli da 444.900 sterline.

Probabilmente, nonostante la cosiddetta “Megxit”, nessuno si stupirà del fatto che Meghan Markle possieda mezzo milione di sterline. Il problema, se così si può chiamare, sorge semmai nel momento in cui la duchessa di Sussex decida di indossarlo tutto insieme. Sì, esatto. Indossarlo. Perché la presentazione del libro per bambini firmato dalla consorte del principe Harry, “The Bench”, si è di fatto trasformata in un assist anche abbastanza clamoroso per l’ennesima polemica su Meghan Markle. Il punto divisivo, stavolta, è la sua varietà di gioielli. Un dettaglio che non è per nulla sfuggito al popolo del web.

Sì, perché Meghan sceglie YouTube per presentare il suo volume. Una diretta video che mette in bella mostra un orologio, due braccialetti e un anello di lusso. Un parterre di gioielleria da 444.900 sterline che non è piaciuto al pubblico britannico, poco abituato a grandi ostentazioni di lusso da parte della famiglia reale. Anzi, per la verità la sobrietà è sempre stata un tratto distintivo a casa Windsor, attenta a non mostrare uno sfarzo eccessivo durante le uscite pubbliche. Solitamente molto sobria negli abiti, Meghan Markle stavolta scivola sulla gioielleria. E la polemica torna a infuriare.

Meghan Markle, troppi gioielli: i prezzi in dettaglio

Il problema è che, vista la situazione, l’intento della presentazione del libro è passato giocoforza in secondo piano. Il lusso sfoggiato, peraltro, non ha potuto che risaltare ulteriormente su un outfit fin troppo semplice: camicia blu casual con maniche tirate su, come una qualsiasi ragazza del popolo. Il fatto è che, su un abbigliamento simile, era impossibile non notare l’orologio Cartier Tank in oro (23 mila dollari circa) indossato anche da Lady D, oltre a un bracciale Cartier Love da ben 7 mila dollari. Senza contare il braccialetto in oro di Jennifer Meyer, altro pezzo da 3 mila dollari.

LEGGI ANCHE >>> Harry e Meghan, pagano gli inglesi? Ecco quanto è costata la Megxit

Per distacco, però, a far discutere è stato soprattutto il suo anello da mignolo che, secondo gli esperti, sarebbe sul mercato a un prezzo non inferiore ai 62 mila dollari. Praticamente una fortuna attorno al più piccolo dito della mano. L’anello, a quanto sembra, sarebbe stato realizzato con dei diamanti, attorno ai quali aleggia un velo di mistero. Qualcuno sostiene provengano da un anonimo del Medio Oriente, mentre i duchi di Sussex sostengono sia stato acquistato da uno stilista statunitense. Qualunque sia la provenienza, resta il fatto che si tratta indubbiamente di un pezzo da Mille e una notte. Anche se, a quanto pare, l’orologio sarebbe il gioiello preferito, in quanto dono di suo marito. Del resto, trattandosi di un ricordo di sua madre, è un pezzo di grande valore anche per lui. Affettivo in questo caso.