La Regina Elisabetta, lontana da Sandringham, passerà un Natale tra stravaganze e dettagli curiosi. Pronti a sorridere e stupirvi?

Il Natale 2021 vedrà la Regina Elisabetta lontana da Sandringham, come nell’anno precedente. Il Covid crea disagi anche ai reali e impedisce alla sovrana d’Inghilterra di passare le festività in una delle sue dimore preferite. In più, il periodo si prospetta ancora più difficile e malinconico dato che si tratta del primo 25 dicembre senza il principe Filippo al suo fianco. Mancherà ai mesti festeggiamenti anche la figlia Anna dato che si trova in quarantena per il contagio del marito Sir Tim Laurence. A fare compagnia alla regina saranno Carlo e Camilla che verranno ospitati nel Castello di Windsor.

Il Natale della Regina Elisabetta

Il contesto intorno alla regina Elisabetta la rende più “umana” ai nostri occhi e più simile a chi non ha il sangue blu. La morte del marito e la pandemia in atto impediscono anche ad una regina di festeggiare del tutto serenamente insieme ai familiari uno dei periodi più attesi e colorati dell’anno ma anche, per alcuni versi, tra i più malinconici e difficili.

Il Natale 2021 vedrà arrivare al castello piccoli gruppi di persone – Elisabetta non ama la folla – a seconda dell’anzianità della coppia o della famiglia. L’ordine è crescente e, di conseguenza, Carlo e Camilla saranno gli ultimi ad allietare i parenti e gli amici con la loro presenza. Solo dopo che tutti saranno giunti a Windsor verrà consegnato loro il programma delle festività. Gli appuntamenti sono fissati e nessuno può mettere in atto cambiamenti o presentarsi in ritardo agli eventi. La Regina è molto rigida in tal senso e il programma deve essere rispettato.

Le stravaganze reali

Ad ogni evento gli invitati dovranno necessariamente sfoggiare un abito differente. Si parla di tre outfit al giorno opportunamente scelti in base all’orario e all’importanza dell’appuntamento. La sera della Vigilia è richiesta la cravatta nera e lo smoking per gli uomini mentre le donne dovranno indossare un abito lungo. Gioielli di diamanti possono essere indossati solo dopo le ore 18.00 mentre le tiare non sono ammesse durante ricevimenti in famiglia.

La messa di Natale delle ore 11 si svolgerà al St Mary Magdalene e sarà richiesto il copricapo per le donne e giacca e cravatta per gli uomini. L’ordine di entrata in chiesa non sarà casuale ma legato al pecking order (ordine gerarchico). Il 26 dicembre sarà un giorno più accomodante, è concesso l’abbigliamento casual.

Le curiosità non finiscono qui

E i regali? Presso la casa reale si scartano il 24 dicembre, dopo il tè. Doni futili, divertenti e senza troppe pretese rappresentano la tradizione della famiglia della Regina Elisabetta. Concludiamo con una tradizione alquanto particolare. E’ usanza della regina pesare due volte i suoi ospiti sulla bilancia del castello di Windsor. Una volta all’arrivo e una seconda volta al termine del soggiorno. Attenzione! Solo chi sarà ingrassato farà felice sua Maestà dato che l’aumento di peso sarà indice del gradimento dei pasti. Minimo 1 chilo e 3 a testa sarà il regalo di Natale più gradito dalla Regina Elisabetta.