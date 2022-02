INPS, una nota spaventa i pensionati. Sono previsti grandi cambiamenti in merito alla quattordicesima, il pericolo è reale?

Un messaggio dall’INPS ed è subito allerta. I pensionati con quattordicesima e Reddito di Cittadinanza dovranno aspettarsi delle novità.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inviato un messaggio ai pensionati che percepiscono la quattordicesima mensilità e il Reddito di Cittadinanza. Vengono annunciate novità in relazione al riconoscimento dell’RdC e alle maggiorazioni applicate. Nello specifico, le maggiorazioni riconosciute per il nucleo familiare potrebbero comportare una riduzione dell’importo della prestazione o addirittura la decadenza della stessa. Si aggiunge, dunque, un altro pericolo per i percettori del Reddito oltre alla possibile perdita della misura per assenza di Green Pass.

INPS, le novità per i pensionati

Lo scorso 3 febbraio 2022 l’INPS ha inviato il messaggio numero 548 annunciando cambiamenti in relazione ai trattamenti assistenziali per i pensionati. Pensione e reddito di cittadinanza sono in pericolo e l’allerta è subito partita. Il problema riguarda la quattordicesima mensilità e le maggiorazioni sociali percepite. L’INPS, infatti, ha stabilito che a concorrere nel reddito familiare interverranno anche le maggiorazioni. Come tutti sanno il reddito familiare è alla base dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza e ne definisce l’importo. Non solo, conteranno le maggiorazioni sull’assegno sociale, sulle pensioni minime e su ogni trattamento pensionistico. Ad essere esclusi – fortunatamente – dalla notizia poco piacevole sono i percettori di trattamenti assistenziali legati alla disabilità e coloro che devono ricevere gli arretrati.

Messaggio 548, il testo integrale

Per conoscere l’intero contenuto del messaggio 548 inviato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale basterà accedere al portale dell’INPS ed entrare nella sezione INPS Comunica, “Atti”, “Circolari, messaggi e normativa”. Il messaggio in questione riporta l’oggetto della missiva e il testo completo dei trattamenti sottoposti ai cambiamenti e quelli esenti.

Il contenuto sottolinea come le variazioni intervengono a partire dal mese di gennaio 2022. Ciò significa che i pensionati con quattordicesima e RdC potrebbero già aver rilevato un importo differente rispetto a quanto percepito fino al mese di dicembre 2021. Nei casi peggiori, il superamento della soglia limite potrebbe portare alla decadenza della misura. Ogni informazione potrà essere comunque approfondita all’interno della sezione My INPS del portale dell’ente. Ricordiamo che l’accesso è consentito unicamente mediate le credenziali dell’identità digitale – SPID, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.