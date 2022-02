Pensione di reversibilità, l’INPS introduce dei cambiamenti seguendo le direttive della Giurisprudenza. Scopriamo le novità sui beneficiari dell’assegno.

La Giurisprudenza ha richiamato all’ordine l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ora la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato senza diritto agli alimenti.

Si amplia la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità creando non poche problematiche ai contenzioni in corso. Per seguire le direttive della Giurisprudenza, l’INPS ha dovuto modificare alcuni dettagli della prestazione provocando conseguenze sull’inoltro delle nuove domande di reversibilità. Scendiamo nei dettagli e scopriamo chi sono i nuovi beneficiari del trattamento pensionistico riconosciuto ai superstiti.

Pensione di reversibilità, i nuovi beneficiari

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico che spetta ai superstiti dopo la morte del pensionato. La somma erogata equivarrà ad una quota percentuale della pensione che varierà in base al grado di parentela con il defunto. Il coniuge e i figli sono al vertice della piramide dei beneficiari ma possono rientrare nell’elenco anche i genitori, i fratelli o le sorelle. Soffermiamoci, però, sul coniuge e sui dettagli della pensione di reversibilità di riferimento.

E’ bene sapere che la prestazione spetta sia ai coniugi uniti in matrimonio sia ai coniugi separati o divorziati. La novità introdotta dall’INPS è l’introduzione nella platea dei beneficiari anche del coniuge separato per colpa oppure con addebito della separazione con sentenza passata che non ha riconosciuto il diritto agli alimenti. Risultando coniuge superstite, dunque, pur in presenza di colpa e in assenza di alimenti spetta la quota di pensione di reversibilità.

La lista dei beneficiari completa

In seguito ai cambiamenti introdotti dall’INPS, i principali beneficiari della pensione di reversibilità sono: