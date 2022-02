L’arrivo della nuova applicazione consente di individuare prontamente la farmacia di turno aperta nella propria zona di riferimento

Lo strumento innovativo ha anche tante altre funzioni piuttosto interessanti che consentono di reperire tutte le informazioni del caso.

Sono svariate per le circostanze per cui potrebbe essere necessario sapere qual è la farmacia di zona aperta. Non sempre però è possibile conoscerle, per questo avere uno strumento di supporto in tal senso può essere di grande aiuto.

D’ora in avanti però la ricerca potrebbe essere meno complicata visto che è stata ideata un’apposita applicazione che aiuta a cercare quella di turno nella propria area di riferimento o comunque in quella dove ci trova al momento della necessità.

Tampone gratuito in farmacia: ecco quali categorie possono beneficiarne

Cerca Farmacia: l’applicazione che ti aiuta a trovarla in pochi istanti

Si chiama “Cerca Farmacia” grazie alla quale la suddetta attività viene ottimizzata in tempi piuttosto rapidi. Grazie alla funzione “Farmacie Vicine” si può reperire prontamente l’elenco con le farmacie più vicine alla propria posizione e capire quali sono aperte e quali no.

Cliccando sulla singola attività, si possono avere tutti i dati in pochi secondi e al contempo si può immediatamente avviare la navigazione verso la farmacia. A completare il profilo dell’applicazione ci sono le informazioni sull’indirizzo, la possibilità di vedere gli orari di apertura e di segnalare una variazione di questi ultimi sfruttando la sezione “Segnala nuova farmacia”.

Ed è proprio per merito delle comunicazioni delle persone che “Cerca farmacia” diventa ogni giorno sempre più efficiente e di aiuto per le persone. D’altronde è l’uomo che deve dare un input alla tecnologia e non viceversa.

L’altro lato dello scontrino in farmacia: occhio a questi costi aggiuntivi

Si tratta di una vera e propria svolta, soprattutto nei giorni festivi in cui notoriamente non tutte le farmacie sono aperte. In questo caso gioca un ruolo determinante la funzione “Farmacia aperta domenica/festività”.

Quindi non resta che scaricare l’app e testarne l’efficacia per capire che può fare realmente la differenza. Naturalmente l’auspicio è che serva il meno possibile visto che di mezzo c’è la salute.