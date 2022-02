I certificati anagrafici possono essere facilmente e gratuitamente scaricati online. Scopriamo come procedere per non lasciarsi sfuggire un’occasione di risparmio.

Il servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente consente di richiedere gratis i certificati anagrafici. Vediamo come approfittare dell’interessante opportunità.

Nel corso del 2022 sarà possibile scaricare senza costi aggiuntivi i certificati che includono informazioni anagrafiche. La documentazione, infatti, sarà considerata esente dal pagamento dell’imposta di bollo per tutto l’anno in corso. E’ facoltà dei cittadini, dunque, approfittare della gratuità del servizio e richiedere i certificati senza dover affrontare alcuna spesa. Oltre alla citata gratuità è importante sottolineare che la procedura potrà avvenire telematicamente senza doversi recare presso uno sportello del comune di residenza.

Come utilizzare il portale dell’INPS: una semplice guida per navigare facilmente

Certificati anagrafici online e gratis, che occasione!

I cittadini che desiderano scaricare i certificati anagrafici gratuitamente dovranno solamente accedere al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ed avanzare la richiesta. La Legge di Bilancio 2022 ha infatti stabilito che il servizio rimarrà gratuito per tutto il 2022. La domanda potrà essere inoltrata per conto proprio o di un familiare e basterà un pc e una connessione internet per avanzarla.

Il servizio è attivo dallo scorso 15 novembre e il sito di riferimento è www.anagrafenazionale.interno.it. Per accedervi è necessario essere dotati di SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. L’identità digitale consentirà di entrare nella sezione dei servizi dedicati al cittadino e poter, così, scaricare i certificati di interesse, modificare dati, consultare e richiedere autocertificazioni proprie e della famiglia e avanzare comunicazione di un eventuale cambio di residenza. Una volta entrati nella sezione di interesse sarà possibile scaricare il documento direttamente sul proprio dispositivo oppure richiedere l’invio tramite e-mail.

Spid scaduto, i passi del rinnovo: la procedura lampo per restare connessi

La documentazione gratuita

Attualmente è possibile scaricare gratis una parte della documentazione che comprende dati anagrafici del cittadino e della famiglia. Probabilmente nel corso dei mesi l’elenco diventerà più lungo arricchendosi di certificati non ancora accessibili gratuitamente. Ad oggi, citiamo tra i documenti da scaricare senza costi il certificato anagrafico di nascita e anagrafico di matrimonio, il certificato di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza e residenza AIRE, lo Stato di Famiglia, lo Stato Civile, la Residenza in Convivenza, lo Stato di famiglia con rapporti di parentela, lo Stato Libero, l’Anagrafico di Unione Civile e il Contratto di Convivenza.