Il pagamento della Naspi del mese di febbraio 2022 arriverà presto ma non per tutti i percettori. Scopriamo a chi verrà sospeso e per quale motivo.

Sospensione in vista del pagamento dell’indennità di disoccupazione per coloro che non hanno inviato all’INPS comunicazione su reddito presunto del 2022.

Nel mese di febbraio si attendono diversi pagamenti di bonus e prestazioni. Nel lungo elenco troviamo il versamento della Naspi, l‘indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti. Durante la prima metà del mese dovrebbero scattare i pagamenti e il primo giorno utile per controllare l’accredito è proprio oggi, 8 febbraio 2022. Prima di vedere nel dettaglio come procedere per verificare il versamento capiamo perché non tutti i percettori della misura la riceveranno. In alcuni casi, infatti, la Naspi verrà sospesa per una dimenticanza del cittadino.

Naspi e sospensione del pagamento di febbraio

I beneficiari della misura che non hanno inviato all’INPS entro il 31 gennaio il reddito presunto per l’anno in corso assisteranno ad una sospensione dell’erogazione dell’indennità. Nello specifico, l’obbligo di comunicazione del reddito parte dal primo anno successivo alla fruizione della misura. Non scatta, invece, per i lavoratori autonomi e subordinati che ricevono l’indennità con importo ridotto.

Per poter riottenere l’erogazione della somma spettante occorrerà inviare la comunicazione del reddito presunto all’INPS. In questo modo la sospensione verrà revocata e i pagamenti ripartiranno. Ma come verificare l’arrivo del versamento?

Come controllare il pagamento

Da oggi martedì 8 febbraio inizieranno le erogazioni dell’indennità di disoccupazione. Ogni comune prevede tempistiche differenti; a Roma i pagamenti della Naspi inizieranno intorno al 10/15 febbraio mentre a Napoli già da domani 9 febbraio 2022. A Bergamo e Genova si dovrà attendere fino al 14 febbraio e a Vicenza il giorno 11.

Per controllare autonomamente la ricezione dell’indennità occorrerà accedere al portale dell’INPS ed entrare nella propria area riservata. Utilizzando le credenziali dell’identità digitale, dunque, si potrà accedere alla sezione “Fascicolo Previdenziale” per poi cliccare “Prestazioni” e “Pagamenti”. Si visualizzerà, così, la voce “Disoccupazione non agricola”. Basterà selezionare “Prestazione” per conoscere i dettagli e verificare la data prevista per la disponibilità del pagamento della Naspi. Una strada alternativa per controllare l’erogazione del denaro prevede l’accesso alla sezione “Notifiche”. Qui si potranno leggere le comunicazioni dell’INPS relative al pagamento.