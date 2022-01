Prossimamente in arrivo i pagamenti INPS del mese di febbraio. Reddito di Cittadinanza, Naspi, assegno temporaneo, Bonus Renzi, tante date da segnare sul calendario.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è pronto per partire con i pagamenti delle prestazioni sociali del mese di febbraio. Scopriamo le date indicative per ogni erogazione.

L’INPS eroga prestazioni sociali ai cittadini che versano in condizioni di difficoltà. Sostegni economici e allo studio, aiuti per le famiglie, per la disoccupazione, la sospensione dal lavoro oppure per disabilità e inabilità. Le agevolazioni e i bonus sono di diversa natura, prevedono importi differenti e date di pagamento diversificate. Oggi scopriremo quando sono previsti i pagamenti del mese di febbraio con riferimento ad alcune precise prestazioni erogate dall’INPS.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, i pagamenti INPS a febbraio 2022

Con l’inizio del nuovo anno sono cambiati alcuni aspetti del Reddito di Cittadinanza, la misura dal duplice scopo. Vuole aiutare chi versa in difficoltà economiche erogando una ricarica mensile di vario importo e nel frattempo sostenere la ricerca attiva di un lavoro. A tal proposito, sono aumentate le condizioni di accesso alla prestazione ma soprattutto di mantenimento del bonus. Saranno tanti i percettori che assisteranno all’interruzione dell’erogazione del denaro a causa del green pass e dell’obbligo di recarsi presso un centro per l’impiego almeno una volta al mese. Detto questo, a febbraio chi continuerà a ricevere la ricarica dovrà segnare date differenti a seconda dei requisiti.

Martedì 15 febbraio sarà il giorno della ricarica per i soggetti che riceveranno la prima ricarica mensile dell’RdC, per chi ha effettuato il rinnovo e per coloro che devono ricevere mensilità arretrate. Tutti gli altri percettori dovranno attendere il 27 febbraio – data solita – ma dato che cade di domenica è possibile che la ricarica venga effettuata qualche giorno prima.

Naspi, quando il pagamento

I percettori della Naspi potranno ricevere importi parziali e arretrati già a partire dai primi giorni di febbraio. Tra il giorno 8 e 10, poi, arriveranno le altre liquidità che, ricordiamo, risulteranno tagliate per tanti beneficiari secondo le ultime direttive.

Assegno temporaneo figli, ultimo mese del versamento

I percettori dell’assegno temporaneo figli potranno ricevere a febbraio l’importo spettante in relazione al mese di gennaio. Le date dei pagamenti non sono uguali per tutti i beneficiari. In linea di massima i versamenti inizieranno dal 15 febbraio coinvolgendo i soggetti che percepiranno per la prima volta l’RdC, chi ha rinnovato oppure attende arretrati. Gli altri percettori dovranno attendere il 25 febbraio.

Bonus Renzi e Social Card, altri pagamenti INPS di febbraio

Febbraio sarà il mese dei pagamenti del Bonus Renzi di 100 euro che verrà erogato per tutti i percettori il giorno 20. Cadendo di domenica è possibile che l’INPS decida di partire con i versamenti nella settimana precedente. Infine, gli 80 euro bimestrali della Social Card finalizzata ad aiutare economicamente le famiglie più fragili dovrebbero essere erogati tra i 15 e il 20 febbraio a condizione che l’ISEE sia stato rinnovato entro il 31 gennaio.