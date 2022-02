Occhio alle scadenze relative alla patente e alla revisione auto che sono state oggetto di proroga. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

A partire dalla patente, passando per il bollo, fino ad arrivare alla revisione, sono davvero tante i costi da sostenere per poter mantenere un’auto.

Bollette di acqua, luce e gas, ma anche vestiti, cibo, istruzione e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose con cui dover fare continuamente i conti e che finiscono per avere un impatto non indifferente sulle finanze personali. Tra questi, come già detto, si annoverano appunto i costi per l’auto.

Quest’ultimi, d’altronde, hanno un peso non indifferente sul nostro portafoglio e per questo motivo vi invitiamo a volgere un occhio di riguardo alle nuove scadenze relative alla patente e alla revisione auto, in quanto sono state oggetto di proroga. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Patente e revisione auto, occhio alla proroga: tutto quello che c’è da sapere

Come noto lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 31 marzo 2022. Una decisione che porta con sé delle conseguenze anche sulle patenti e revisioni, tanto da dover fare i conti con nuove scadenze. In particolare, soffermandosi sulla patente, è bene sapere che la nuova data da segnare sul calendario è quella del 29 giugno 2022.

Stando a quanto riportato dalla circolare del ministero dei Trasporti del 27 dicembre 2021, infatti: “le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 giugno 2022“.

Questo, pertanto, vuol dire che fino a tale data sarà possibile guidare anche nel caso in cui la patente sia scaduta nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. La proroga in questione, è bene sottolineare, vale anche per i fogli rosa, per le revisioni della patente e per le patenti dei mezzi pesanti con rimorchi. Ma non solo, anche per i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose e per le carte di qualificazione del conducente.

Patente e revisione auto, occhio alle scadenze e al Green Pass

A proposito della revisione dell’auto, inoltre, interesserà sapere che il 31 gennaio 2022 è stato il termine ultimo per chi aveva la scadenza fissata a marzo 2021. Entro il 28 febbraio 2022, invece, deve essere effettuata la revisione per i mezzi la cui scadenza originaria era fissata ad aprile 2021.

A seguire, quindi, c’è tempo fino al 31 marzo 2022 per le revisioni che dovevano essere effettuate entro maggio 2021, ed entro il 30 aprile 2022 per quelle scadute a giugno 2021. Non è prevista alcuna proroga, invece, per le revisioni in scadenza a partire da luglio 2021.

Per finire ricordiamo che a partire dal 1° febbraio 2022 per poter fare la revisione della propria auto, così come per fare un semplice controllo del mezzo dal meccanico, dal gommista oppure per andare dal carrozziere, bisogna esibire il Green Pass.

Ma non solo, il certificato verde serve anche per poter accedere agli uffici della Motorizzazione Civile o seguire le lezioni per prendere la patente di guida. Oltre alle scadenze, pertanto, è bene prestare attenzione anche a quando e soprattutto dove occorre presentare il Green Pass.