Obbligo Green Pass per gli automobilisti, addio al Certificato Verde e collirio ritirato dall’AIFA: ecco tutti i temi caldi della settimana.

Occhio all’obbligo Green Pass. Anziché andare verso la fine delle restrizioni, il Certificato Verde diventa sempre più indispensabile per fare ogni cosa e cambiano le regole anche per gli automobilisti.

Ma non solo, si sta discutendo molto del fatto che il Green Pass potrebbe finalmente scomparire, senza dover aspettare l’estate o tempi migliori, grazie al regolamento 536 del 2014. Sulla questione, però, è meglio far chiarezza.

Tra i temi caldi della settimana, inoltre, vi segnaliamo che l’Agenzia italiana del Farmaco ha di recente disposto il ritiro di un collirio utilizzato anche dai bambini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito e soprattutto cosa sta succedendo.

Green Pass, cambiano le regole anche per gli automobilisti

Il Certificato Verde diventa sempre più indispensabile e in questo quadro cambiano le regole anche per gli automobilisti. In pratica, infatti, il Green Pass diventa obbligatorio per tutta una serie di attività inerenti ai veicoli. Nel lungo elenco di tutte le cose che non si possono fare senza Green Pass, ricordiamo, si annoverano i meccanici.

Ma non solo, anche elettrauto, le concessionarie e i carrozzieri. Se tutto questo non bastasse, non sono esenti da tali restrizioni anche i giovani che vogliono prendere la patente. Sia per frequentare le lezioni di guida teoriche che per fare pratica, infatti, serve il Green Pass.

Green Pass, è vero che non ce ne sarà più bisogno? Facciamo chiarezza

Ultimamente ha destato particolare interesse la notizia in base alla quale il regolamento 536 del 2014 potrebbe cancellare la legittimità del Green Pass, tanto da poter dire a breve addio al certificato verde. Nella realtà dei fatti, però, non è così e per questo motivo è meglio fare chiarezza.

Il provvedimento 536 del 2014, infatti, è stato emesso in un anno dove non era possibile tener conto dell’esistenza dei Green Pass. Ma non solo, la notizia che circola in rete in base alla quale dal 31 gennaio sarebbe stato possibile dire addio al Certificato Verde è in realtà una bufala. Per adesso, purtroppo, niente toglierà il fastidio di dover mostrare per molte azioni il tanto discusso Green Pass.

Aifa, ritirato dalle farmacie italiane questo farmaco utilizzato anche dai bambini

Attenzione! Di recente l’Aifa ha disposto il ritiro di questo collirio che viene utilizzato anche dai bambini. Come riportato dallo Sportello dei diritti, l’Agenzia italiana del farmaco ha deciso di ordinare il ritiro del lotto n. 9N20H del medicinale VERKAZIA 1 mg/ml collirio emulsione con scadenza 09/2023, AIC n. 046918049.

Il provvedimento in questione, così come reso noto da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto in seguito alla comunicazione da parte della ditta SANTEN ITALY SRL in merito al possibile rischio di formazione di microcristalli del principio attivo in confezioni del medicinale.

Si tratta di un farmaco a base del principio attivo Ciclosporina, appartenente alla categoria degli Oftalmologici, che viene prescritto anche ai bambini al di sopra dei 4 anni di età e agli adolescenti. Si precisa, inoltre, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente utilizzati.