Sembra che il regolamento 536 del 2014 sia in grado di cancellare la legittimità del Green Pass: ora cosa succede?

Si sta discutendo molto del fatto che il Green Pass potrebbe clamorosamente scomparire e senza dover aspettare l’estate o tempi migliori. Sarebbero addirittura questi, gli ultimi giorni di “vita”, per il provvedimento.

Eppure si profilava già un periodo di nuove chiusure, indovinate un po’, a partire proprio dal 1° febbraio. E quindi c’è bisogno di capire dove sia la verità. Molto facile individuarla, perché purtroppo ci sono almeno due errori di valutazione da parte di chi ha iniziato a far girare una simile voce. Quindi perdete le speranze, anche a febbraio avremo bisogno del nostro certificato cartaceo o sul cellulare.

Green Pass, è vero che non ce ne sarà più bisogno?

Non è vero che sparirà, almeno a breve. Perché il provvedimento 536 del 2014 è emesso in un anno dove non era possibile tener conto dell’esistenza dei Green Pass. Anzi, se vogliamo proprio dirla tutta, non solo quest’invenzione è attuata anche in diversi Paesi esteri, ma addirittura l’UE starebbe paventando l’ipotesi di renderlo obbligatorio almeno fino a giugno 2022. Prorogandone quindi la validità, altro che scomparire.

Anzi, proprio i Green Pass fanno tremare soprattutto i ricettori di pensione e continueranno per diversi mesi. Quindi di tutto quello che è girato molto sui social, non c’è da dare ascolto nemmeno ad una parola. Non cancellate i vostri certificati verdi dal 31 gennaio, che vi serviranno ancora.

Green Pass, le multe fanno paura: ecco chi le fa

Anche perché e veniamo alla seconda ipotesi che non trova approvazione. Chi ha scritto questa notizia che nient’altro è che una bufala, fa riferimento a qualcosa che è successo davvero. Vale a dire un’ordinanza realmente apparsa sulla Gazzetta Ufficiale, che poteva abrogare le disposizioni sanitarie iniziate da novembre 2021. Ma per quanto riguarda l’obbligo di vaccinazione, non solo esiste già l’ordinanza, quando tra l’altro bisogna sapere che addirittura dal 14 gennaio si sono creati i presupposti per trasformare il precedente Decreto in Legge. Quindi niente per adesso ci toglierà il fastidio di dover mostrare per molte azioni, il Green Pass.