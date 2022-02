Attenzione. Di recente l’Aifa ha disposto il ritiro di questo farmaco che viene utilizzato anche dai bambini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quale si tratta.

Diversi sono i prodotti presenti sugli scaffali dei vari esercizi commerciali, tra questi anche i vari medicinali, venduti in confezioni di varie forme e dimensioni e che si rivelano essere utili per la nostra salute

L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, è stata istituita con lo scopo di autorizzare e controllare i farmaci che circolano sul territorio del nostro Paese, garantendo così la massima qualità e sicurezza. Lo scopo principale di questo ente, infatti, è quello di tutelare la salute, garantendo una informazione che risulti sempre corretta sui farmaci e che sia allo stesso tempo disponibile sia agli addetti ai lavori che ai cittadini. Come noto, d’altronde, sono diversi i prodotti disponibili.

Per questo si consiglia sempre di prestare la massima attenzione a quello che compriamo, al fine di evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. Proprio in tale ambito giunge in nostro aiuto appunto l’Aifa, sempre pronta a segnalare in modo tempestivo eventuali problemi. A tal proposito vi segnaliamo che proprio l’Agenzia Italia del Farmaco ha di recente disposto il ritiro di questo farmaco utilizzato anche dai bambini. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Aifa, ritirato dalle farmacie italiane questo farmaco utilizzato anche dai bambini: cosa c’è da sapere

Come già detto Aifa giunge in nostro aiuto segnalandoci in modo tempestivo eventuali problemi. Numerosi, in effetti, sono i medicinali ritirati dal commercio nel corso del 2021, tra cui ad esempio Astrazeneca. Ma non solo, anche nel 2022 si segnalano nuovi provvedimenti.

Ne è un chiaro esempio la decisione dell’Aifa, così come riportato dallo Sportello dei diritti, di ordinare il ritiro di un lotto di un collirio del medicinale VERKAZIA. Entrando nei dettagli si tratta del lotto n. 9N20H del medicinale VERKAZIA 1 mg/ml collirio emulsione con scadenza 09/2023, AIC n. 046918049.

Il provvedimento in questione, così come sottolineato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto in seguito ad apposita comunicazione da parte della ditta SANTEN ITALY SRL in merito al possibile rischio di formazione di microcristalli del principio attivo in confezioni del medicinale. Il prodotto in questione è commercializzato in Italia dall’azienda Santen Italy Srl con sede in Piazza Sigmund Freud, 1a Milano.

Si tratta, ricordiamo, di un farmaco a base del principio attivo Ciclosporina, appartenente alla categoria degli Oftalmologici. Prescritto anche ai bambini al di sopra dei 4 anni di età e agli adolescenti, questo collirio viene utilizzato per il trattamento della Cheratocongiuntivite Vernal, una rara malattia infiammatoria cronica.

I soggetti che avessero acquistato il farmaco con il numero di lotto poc’anzi citato, pertanto, possono restituirlo e avranno di conseguenza diritto a essere rimborsati. Si precisa, comunque, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente utilizzati.