Casa dolce casa, il posto sicuro dove potersi rifugiare e staccare finalmente la spina dai vari impegni della vita quotidiana.

Alle prese con il lavoro e la famiglia, è inevitabile desiderare di trascorrere dei momenti all’insegna della tranquillità. Quale miglior posto, quindi, se non la propria casa? Proprio partendo da questo presupposto, in effetti, non stupisce il fatto che ognuno di noi cerchi di arredare la propria abitazione in modo tale che risulti il più accogliente possibile e soprattutto idonea alle proprie esigenze.

Per fare ciò, però, bisogna necessariamente spendere del denaro. Non sempre, però, si dispone della liquidità necessaria per riuscire a far fronte alle varie spese. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che ristrutturare casa a costo quasi zero è possibile per chi presenta questa documentazione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Casa, ristrutturare a costo quasi zero è possibile grazie a questi bonus 2022

Inutile negarlo, ognuno di noi desidera vivere in una casa in grado di rispecchiare in modo ottimale i propri gusti ed esigenze. Non sempre, però, si dispone del denaro necessario e per questo motivo è bene ricordare che in molti possono beneficiare di importanti agevolazioni, come ad esempio il bonus prima casa.

Ma non solo, sempre nel 2022 è possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici. In base a quanto si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate: “La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro“.

Casa, bonus ristrutturazione 2022: occhio ai documenti

Se tutto questo non bastasse, nel 2022 è possibile ancora beneficiare del bonus ristrutturazione. Quest’ultimo, infatti, è stato rinnovato fino a dicembre del 2024 per interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Una decisione indubbiamente importante, con i soggetti interessati che per poter beneficiare di tale misura devono provvedere a presentare all’Agenzia delle Entrate i seguenti documenti, ovvero domanda di accatastamento ed eventuale ricevuta di pagamento IMU.

Ma non solo, si richiede la delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori e tabella della ripartizione delle spese. Da presentare anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori; concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus ristrutturazioni.

Ristrutturare casa a costo quasi zero, quindi, è possibile. Non bisogna fare altro che presentare apposita richiesta con tanto di documenti e poter così beneficiare dei bonus 2022 poc’anzi citati.