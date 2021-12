Difendere gli oggetti di valore dai ladri è possibile, basta prestare attenzione ad alcuni accorgimenti. Ecco i 7 posti inimmaginabili dove nascondere soldi e gioielli.

Sono ormai quasi due anni che ci ritroviamo, purtroppo, a dover fare i conti con l’impatto negativo del Covid sulle nostre vite, sia dal punto di vista dei rapporti interpersonali che economici. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti. Un contesto particolarmente complicato, che ha dato il via ad una crisi economica, in seguito alla quale in molti si ritrovano, purtroppo, a dover fare i conti con delle minori entrate.

Nonostante il periodo difficile in cui ci ritroviamo a vivere, però, i ladri non smettono mai di entrare in azione, pronti a portare via soldi e gioielli dalle case delle sfortunate vittime. Una situazione indubbiamente non piacevole, per cui si rivela necessario attuare delle misure ad hoc, volte a rendere la propria abitazione a prova di ladro. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi sono 7 posti inimmaginabili dove poter nascondere i propri oggetti di valore ed evitare brutte sorprese. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Casa a prova di ladro, difendersi è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Ogni giorno, purtroppo, sono tanti i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Alcuni malintenzionati, infatti, cercano puntualmente di estorcere denaro al malcapitato di turno attraverso delle trappole ad hoc. Non parliamo solo di truffe online, ma anche di ladri che cercano di entrare in casa e portare via gli oggetti preziosi della vittima di turno.

Una situazione indubbiamente non piacevole, per cui è bene prestare attenzione ad alcuni accorgimenti. Quando bisogna lasciare la propria casa per un certo periodo di tempo, ad esempio per andare in vacanza, viaggio di lavoro o motivo di altro genere, infatti, è bene cercare di rendere la propria casa a prova di ladro, nascondendo gli oggetti di valore, in modo tale che non risultino facilmente accessibili ai ladri.

A partire dalle chiavi, passando per i fogli con password e pin, fino ad arrivare a gioielli e denaro, d’altronde, sono davvero tanti gli oggetti di valore che abbiamo in casa e che bisogna proteggere da occhi indiscreti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono sette posti inimmaginabili dove poter nascondere i propri oggetti di valore ed evitare in questo modo brutte sorprese.

Dai soldi ai gioielli: ecco 7 posti inimmaginabili dove nascondere gli oggetti di valore

Come già detto, diversi sono gli oggetti di valore che è bene nascondere alla vista di possibili malintenzionati. A tal fine bisogna sapere che vi sono sette posti inimmaginabili, eppure in genere in bella vista, che ci offrono la possibilità di difenderci da tentativi di furto. Tra questi si annoverano:

Telecomando . Ormai presente in quasi tutte le case, si rivela essere un oggetto che non attira di certo l’attenzione di un ladro. Proprio per questo motivo si rivela essere un posto sicuro in cui poter, ad esempio, nascondere qualche banconota oppure il token della banca.

. Ormai presente in quasi tutte le case, si rivela essere un oggetto che non attira di certo l’attenzione di un ladro. Proprio per questo motivo si rivela essere un posto sicuro in cui poter, ad esempio, nascondere qualche banconota oppure il token della banca. Bidone della plastica . Un posto in cui ladri difficilmente ficcano il naso è sicuramente il bidone dell’immondizia. Quest’ultimo, in effetti, si rivela essere il nascondiglio perfetto per i propri soldi. A tal fine è sufficiente dotarsi di un flacone di detersivo grande, preferibilmente colorato in modo tale da non far trapelare il contenuto al suo interno. Quest’ultimo, inoltre, è bene proteggerlo ad esempio attraverso un sacchetto gelo. A questo punto bisogna gettare il contenitore in questione nel bidone della plastica, ricordandosi, ovviamente, di non buttare la busta.

. Un posto in cui ladri difficilmente ficcano il naso è sicuramente il bidone dell’immondizia. Quest’ultimo, in effetti, si rivela essere il nascondiglio perfetto per i propri soldi. A tal fine è sufficiente dotarsi di un flacone di detersivo grande, preferibilmente colorato in modo tale da non far trapelare il contenuto al suo interno. Quest’ultimo, inoltre, è bene proteggerlo ad esempio attraverso un sacchetto gelo. A questo punto bisogna gettare il contenitore in questione nel bidone della plastica, ricordandosi, ovviamente, di non buttare la busta. Croccantini del cane e sassolini della lettiera del gatto . Le confezioni dei croccantini dei nostri amici a quattro zampe, così come quelle dei sassolini per la lettiera, si rivelano essere il posto giusto per nascondere oggetti che possono fare rumore, come ad esempio gioielli o chiavi. Anche in questo caso, ovviamente, è bene proteggere gli oggetti, ricordandosi di inserirli in un sacchetto, per poi nasconderli nella confezione.

. Le confezioni dei croccantini dei nostri amici a quattro zampe, così come quelle dei sassolini per la lettiera, si rivelano essere il posto giusto per nascondere oggetti che possono fare rumore, come ad esempio gioielli o chiavi. Anche in questo caso, ovviamente, è bene proteggere gli oggetti, ricordandosi di inserirli in un sacchetto, per poi nasconderli nella confezione. Fustino del detersivo per la lavatrice in polvere . Proprio come consigliato poc’anzi, non bisogna fare altro che proteggere i propri oggetti di valore attraverso, ad esempio, un sacchetto gelo e inserire quest’ultimo all’interno del fustino. Il tutto, ovviamente, avendo l’accortezza che il detersivo in polvere nasconda gli oggetti che non devono, pertanto, essere assolutamente visibili.

. Proprio come consigliato poc’anzi, non bisogna fare altro che proteggere i propri oggetti di valore attraverso, ad esempio, un sacchetto gelo e inserire quest’ultimo all’interno del fustino. Il tutto, ovviamente, avendo l’accortezza che il detersivo in polvere nasconda gli oggetti che non devono, pertanto, essere assolutamente visibili. Scopino del wc . Oltre al bidone dell’immondizia, c’è un altro posto in cui i ladri non mettono quasi mai le mani, ovvero lo scopino del wc. Per questo motivo si consiglia di prendere uno scopino con porta scopino nuovo, in cui nascondere ciò che si desidera. Ovviamente è bene ricordarsi di rimuovere gli oggetti di valore prima di utilizzare lo scopino.

. Oltre al bidone dell’immondizia, c’è un altro posto in cui i ladri non mettono quasi mai le mani, ovvero lo scopino del wc. Per questo motivo si consiglia di prendere uno scopino con porta scopino nuovo, in cui nascondere ciò che si desidera. Ovviamente è bene ricordarsi di rimuovere gli oggetti di valore prima di utilizzare lo scopino. Bambole e peluche . Ebbene sì, proprio i compagni di gioco dei più piccoli si rivelano essere uno dei posti più sicuri in cui poter nascondere oggetti di valore. Se avete delle bambole di pezza o dei peluche, infatti, non dovete fare altro che scucire la parte della schiena e inserire al suo interno dei documenti. Si consiglia inoltre di lasciare le bambole in questione disordinatamente sul divano oppure sul letto, in quanto in questo modo non destano quasi mai interesse.

. Ebbene sì, proprio i compagni di gioco dei più piccoli si rivelano essere uno dei posti più sicuri in cui poter nascondere oggetti di valore. Se avete delle bambole di pezza o dei peluche, infatti, non dovete fare altro che scucire la parte della schiena e inserire al suo interno dei documenti. Si consiglia inoltre di lasciare le bambole in questione disordinatamente sul divano oppure sul letto, in quanto in questo modo non destano quasi mai interesse. Cuscini. Proprio come l’imbottitura delle bambole, anche quella dei cuscini si rivela essere una valida soluzione per chi desidera difendere i propri oggetti dalle mani leste dei ladri. Anche in questo caso non bisogna fare altro che scucire e inserire all’interno documenti, gioielli o comunque oggetti di valore.

Sono questi, quindi, i setti posti inimmaginabili in cui poter nascondere i propri oggetti di valore, rendendo così la propria casa a prova di ladro. Come è facile immaginare, purtroppo, non si tratta di trucchi infallibili e non è detto che i ladri non riescono comunque a riuscire a mettere le loro mani sui vari oggetti di valore.

Allo stesso tempo non si può negare come solo dei ladri particolarmente audaci sarebbero disposti a frugare in posti come lo scopino del wc. Per questo motivo seguire questi piccoli semplici accorgimenti potrebbero rivelarsi la scelta giusta per difendersi da un tentativo di furto.