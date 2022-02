Chi andrà in pensione nei prossimi tre anni: i numeri non sono chiari e le aziende sono in difficoltà, capiamo come mai.

Molte aziende e lavoratori dipendenti, probabilmente non si aspettavano quello che sta per succedere, data come una gran sorpresa per tutti. Parliamo di chi potrà andare in pensione entro i prossimi tre anni. Certamente, non si tratta di chi vedrà la deludente pensione del futuro, con gli stipendi di oggi.

Perché parliamo di sorpresa però, è così difficile immaginare di andare in pensione a breve? Beh, la realtà è che tantissimi lavoratori dipendenti ed anche di azienda, non hanno un perfetto focus della loro condizione previdenziale. In Italia questa è una cosa molto comune. Ed allora, magari saremo noi a fargli scoprire qualcosa.

Chi andrà in pensione nel prossimo triennio

Quindi il bello è che non abbiamo per ora un numero preciso di quante persone ci andranno, visto che alcuni non si interessano e praticamente non hanno ancora avviato nessun procedimento. Quindi risulta difficile fare un calcolo. E quindi come fanno le aziende a correre ai ripari per non ritrovarsi improvvisamente sguarnite al prossimo anno, tra due o tra tre?

Ricorrendo ad aziende esterne, che si occupano proprio di campi specifici, come i cosiddetti scenari previdenziali. Alle aziende di fatto, interessa molto poter fare qualsiasi tipo di calcolo sul proprio futuro, per tenere i conti in regola. E così, anche senza un numero preciso, a loro interessa sapere chi raggiungerà la pensione nei prossimi tre anni. Ovviamente, questo serve per una gestione a lungo termine e quindi anche avere un prospetto delle assunzioni da dover compiere.

Certo, c’è poi chi sta assumendo per dei lavori in cui necessita molto più personale di quanto sia arrivato sin ora, come per il settore automotive, ma questo è un discorso diverso. E quindi come spiegato, le aziende hanno un enorme bisogno di conoscere tutti i loro numeri. Per questo quasi i nuovi pensionati stavano per rappresentare una vera e propria sorpresa. Se praticamente non esistessero le società che si occupano di scenari previdenziali futuri, in questo Paese, in tante si troverebbero con dei buchi non coperti da nuove assunzioni.