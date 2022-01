Sono più di 1.000 le figure professionali richieste da Silk-FAW nel comparto automotive. Un’opportunità di lavoro assolutamente da non farsi sfuggire.

In un momento di transizione “green” e sempre più improntata al rispetto dell’ambiente, ecco che spuntano buone notizie. Non solo rincari del gas e della luce dunque, ma anche nuovi scenari e opportunità per quanto riguarda il lavoro. Chi desidera trovare un impiego nel settore automobilistico allora sarà felice di sapere che l’azienda di rilievo internazionale Silk-FAW creerà a breve occupazione anche in Italia. Ecco quali sono i requisiti per candidarsi.

Chi è l’azienda Silk-FAW

La Motor Valley è il luogo simbolo delle auto supersportive tricolore nonché sede delle principali case automobilistiche più famose al mondo, come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini e Ducati, tanto per citarne alcune; come poteva non affascinare l’azienda “ibrida” cino-statunitense che guarda al futuro dell’automotive? Il comparto è stato infatti scelto dalla Silk-FAW come prossimo canale di investimento; l’avvio dei lavori per la mega-factory di Gavassa, alle porte di Reggio Emilia, è previsto a breve, così come le 1.000 assunzioni che faranno partire questo immenso progetto entro il 2025. Per chi non conoscesse questa realtà di fama internazionale, ricordiamo che il gruppo Silk Ev si occupa di ingegneria e progettazione automobilistica soprattutto in America e in Cina e vanta leadership nella progettazione di quelli che sono i veicoli a nuova energia (NEV’s).

Le parole di Katia Bassi, managing director di Silk-Faw

Ottime notizie, dunque, non soltanto per il contributo al mondo lavorativo ma anche e soprattutto per la qualità delle vetture che verranno prodotte dalla Silk-FAW: “Nel complesso verranno investiti 1,3 miliardi di euro – come riporta un articolo di ANSA – di cui oltre il 38% sarà dedicato alla ricerca e allo sviluppo della hypercar S9. Saremo operativi con i primi reparti nel 2022 e il debutto di S9 avverrà nel 2023.Le auto porteranno il nome di Hongqi, cioè il brand originario del 1959 voluto addirittura da Mao, solo in Cina e pochi altri mercati, come il Middle East dove c’è già un network distributivo affermato. Ma per l’Europa, gli Stati Uniti ed eventuali altri sbocchi commerciali adotteranno un nuovo marchio, 100% italiano e ispirato alla Motor Valley“.

Gavassa, insomma, sarà la culla del nuovo modo di intendere la viabilità. Comprese le super dotazioni che da qui a quest’estate diventeranno obbligatorie per legge su ogni veicolo.

Lavoro, le figure professionali che sta cercando Silk-FAW

L’idea dell’azienda è quella di cominciare già dal 2023-2024 a produrre i veicoli super lusso di ultima generazione, tra cui i modelli Hongqi S9 e Hongqi S7. Seguiranno, a completamento della gamma, i modelli S5 e S3, probabilmente realizzati in Cina. Non mancheranno però, come afferma sempre Katia Bassi, modelli di SUV superaccessoriati e una linea di ammiraglie, così che una più ampia fetta di clienti potrà essere soddisfatta.

Ecco che per poter “sfornare” tutta questa tecnologia serviranno figure altamente specializzate. Scendendo nello specifico, le selezioni sono già aperte per ingegneri e ingegneri software, designer, personale addetto alla produzione ma anche specialisti in marketing e comunicazione, addetti alle pubbliche relazioni, e figure da inserire nel comparto amministrazione e vendita. Insomma, ci sono posti di lavoro per tantissimi candidati, che dovranno esibire un curriculum perfetto per poter superare le selezioni.

Le caratteristiche della Hongqi S9

Per gli appassionati di motori, oltre che per chi dovrà costruire letteralmente i nuovi bolidi della Silk-FAW, già sono diffusi ampi rumors su come saranno le nuove supercar. La Hongqi S9 farà presto il suo debutto alla Milano Design Week. La fiera del design aprirà le porte agli addetti e agli appassionati dal 7 al 12 giugno 2022. Le prime indiscrezioni raccontano di un modello dotato di sistema ibrido plug-in in grado di generare una potenza di 1.400 cv.. Raggiunge 100 km/h in soli 1,9 secondi. Sfiora la bellezza di 400 km/h di velocità massima.

Lavoro: come candidarsi per il progetto “Officina dei Talenti”

Chi già sogna dunque di diventare il nuovo creatore delle auto più innovative di sempre, e ovviamente ha le capacità formative per poter ambire a tanto, potrà inviare la sua candidatura direttamente dal sito ufficiale della Silk-FAW. Nella sezione “Lavora con noi – Italia” sono elencate tutte le figure professionali richieste. Oltre ad avere un lavoro di prestigio, i vincitori della selezione potranno vantare collaborazioni con le personalità Top nel comparto automotive di lusso.

Il Team che sta lavorando al progetto, infatti, sarà composto niente meno che da Walter De Silva (considerato uno dei più grandi designer al mondo). Sarà lui il vice presidente con responsabilità appunto per il design. Roberto Fedeli (già in Ferrari, Maserati e Alfa) sarà responsabile di individuare le tecnologie più all’avanguardia per la serie “S”). Infine Amedeo Felisa, manager noto per il suo contribuito alla rinascita e al rilancio della Ferrari.