Quanto ha guadagnato Checco Zalone in veste di super ospite al Festival di Sanremo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Tra gli attori e comici italiani più conosciuti, Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, è uno dei volti più amati sia del piccolo che del grande schermo.

In grado di dare vita nel corso degli anni a una carriera all’insegna del successo, Checco Zalone è finito di recente al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Vero e proprio mattatore della seconda serata del Festival, è riuscito ancora una volta a strappare più di un sorriso con la sua ironia. Ma quanto ha guadagnato in qualità di super ospite della nota kermesse canora? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Checco Zalone, quanto ha guadagnato al Festival di Sanremo: cifre da urlo

Arrivato sul palco dell’Ariston direttamente dalla platea, Checco Zalone è stato il protagonista indiscusso della seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ha eseguito ben tre sketch, strappando in ogni caso sorrisi e applausi.

Ha letto una favola contro l’omofobia ambientata in Calabria, ma non solo, ha ammaliato il pubblico dell’Ariston e a casa con un rap sui disagi di chi è “poco ricco”. A diventare virale, inoltre, la canzone “Pandemia ora che vai via”, brano che, a suo dire, porta la firma di tutti i virologi.

Ha lasciato il segno Checco Zalone nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, con molti che si chiedono quanto abbia guadagnato in qualità di super ospite della nota kermesse canora. Ebbene, come spesso accade in questo caso, non sono disponibili informazioni certe in merito.

In base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, così come riportato dalla pagina Instagram “Quanto Guadagna”, sembra che il noto attore abbia portato a casa una cifra pari a 50 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito, così come non sono giunte conferme da parte del diretto interessato.

Un cachet indubbiamente non indifferente, ma che in molti, in base anche a quanto si legge dai commenti, considerano meritato. In fin dei conti si tratta delle kermesse canora più famosa, con Zalone che non ha deluso le aspettative del pubblico del Festival di Sanremo 2022.