Quanto guadagnerà Sabrina Ferilli per condurre, al fianco di Amadeus, la serata finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo?

Il Festival di Sanremo è giunto ormai alla 72esima edizione e anche quest’anno, così come in passato, attirerà l’interesse di una grande fetta di pubblico.

Manca poco all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo e sono in molti ad attendere con impazienza la messa in onda della kermesse canora, per poter così ascoltare le canzoni che i vari artisti in gara poteranno sul palco dell’Ariston. Un appuntamento per molti imperdibile, tanto da rivelarsi ormai una vera e propria tradizione.

Ma non solo, a finire al centro dell’attenzione si annoverano anche tutti gli altri protagonisti, a partire dal conduttore Amadeus fino ad arrivare alle conduttrici che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate. Tra queste proprio la nota attrice Sabrina Ferilli, con molti che si chiedono a quanto ammonterà il suo cachet per ricoprire il ruolo di conduttrice della serata finale. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sabrina Ferilli, quanto guadagnerà al Festival di Sanremo: ecco cosa c’è da sapere

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme quanto guadagna chi vince il Festival di Sanremo. Oggi, invece, ci soffermeremo sulla conduttrice della serata finale della nota kermesse canora, ovvero Sabrina Ferilli.

Tra le attrici italiane più apprezzate e conosciute sia del grande che del piccolo schermo, è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, tanto da essere considerata uno dei volti più amati del cinema italiano e aver ottenuto nel corso degli anni diversi riconoscimenti.

Spesso ospite di vari programmi televisivi, a breve avremo modo di rivedere Sabrina Ferilli sul palco dell’Ariston in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Una serata particolarmente attesa, con molti che si chiedono a quanto ammonterà il suo cachet.

Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non sono disponibili informazioni in tal senso. Vista la sua carriera e trattandosi della kermesse canora più famosa, comunque, è possibile ipotizzare che si tratterà di cifre da capogiro. Stando ad alcuni rumors, inoltre, interesserà sapere che le co-conduttrici delle ultime edizioni sembra abbiano ricevuto un compenso pari a circa 25 mila euro.

È possibile quindi ipotizzare che anche Sabrina Ferilli percepirà un compenso simile. Al momento, come già detto, però, non sono disponibili informazioni in tal senso, con le prime indiscrezioni inerenti i cachet della 72esima edizione del Festival di Sanremo che, molto probabilmente, inizieranno a circolare nei prossimi giorni.