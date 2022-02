Un preoccupante messaggio dell’Inps sta creando scompiglio tra i percettori del Reddito di Cittadinanza. Vediamo cosa nasconde al suo interno

Si tratta di un’anomalia derivante dalla comunicazione dell’ISEE per il 2022, che potrebbe comportare una variazione dell’importo spettante.

Ansia tra i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. L’Inps attraverso un sms ha comunicato ad alcuni titolari della misura di sostegno di un’anomalia che di fatto ha avuto un’incidenza sulla somma percepita.

Cerchiamo di far luce su questa situazione che sta creando non pochi grattacapi a chi in questo momento non ha altro che questo sussidio per potersi sostentare. Partendo dal messaggio dell’Inps si può arrivare a comprendere cosa sta succedendo in questa fase.

Reddito di Cittadinanza: ecco il messaggio dell’Inps relativo all’Isee

Il contenuto recita esattamente così: “Gentile utente, sul calcolo dell’ISEE presentato dal 1 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022 è emersa un’anomalia riguardante i trattamenti. Pertanto i predetti ISEE sono stati ricalcolati d’ufficio. Nessuna rimodulazione invece per gli ISEE presentati dal 21 gennaio, che non presentano alcun genere di perplessità”.

Nello specifico il problema è il cambio degli importi dei redditi delle pensioni di invalidità, visto che tali aumenti sono entrati a far parte dei redditi ai fini ISEE. Per forza di cose ciò ha portato ad una decurtazione dell’importo della somma mensile del Reddito di Cittadinanza.

Fino a quando non ci sarà un intervento legislativo a tal proposito lo scenario sarà quello sopracitato. Ciò naturalmente oltre al malumori di coloro che percepiscono il RDC ha smosso anche le associazioni di categoria a cui proprio non è andata giù questa nuova disposizione.

A loro modo di vedere si tratta di un abuso e chiedono di ripristinare la situazione al più presto possibile per evitare ulteriori disagi alle persone con disabilità e ai loro familiari. Di fatto la suddetta maggiorazione delle pensioni di invalidità va ad incidere sull’ISEE facendolo lievitare. La logica conseguenza è che un valore più alto può incidere sulle agevolazioni e magari in alcuni casi addirittura precluderle.