Tutto quel che c’è da sapere sul primo Nutella Store mondiale. Un luogo di culto per gli appassionati della crema alla nocciola italiana che ha conquistato l’intero pianeta

All’interno del maxi negozio si possono acquistare edizioni speciali di alcuni prodotti, merchandising e fare delle piacevolissime degustazioni.

Trovare delle persone che non impazziscano per la Nutella è un’attività piuttosto impegnativa. Infatti è raro che qualcuno non si lasci andare al gusto e alla bontà della crema di nocciole più famosa al mondo.

Qualcuno sicuramente ci sarà, ma è bene concentrarsi sulla stragrande maggioranza delle persone che da sempre si lasciano andare a questo goloso piacere. Per loro infatti c’è una notizia strepitosa di quelle da far venire l’acquolina in bocca.

Nutella Store: dove si trova il paradiso dei golosi?

Infatti, da qualche tempo ha aperto il primo Nutella Store. Dove si trova questa sorta di paradiso terrestre? Purtroppo non nel Bel Paese, ma chissà se sulla scia di questo primo negozio non possano diffondersene altri.

Tornando al quesito, il megastore ha aperto a Chicago negli Stati Uniti. Una meta che a prescindere è in cima alla lista di molti viaggiatori italiani ed esteri e che con questa innovazione guadagnerà ancora più punti.

All’interno sono disponibili edizioni speciali, merchandising e si possono assaporare un’infinità di prodotti a base di Nutella, come crepes, caffè, biscotti e tanto altro. Sono disponibili anche i barattoli personalizzati e tantissime altre pietanze stracolme della crema tanto amata da grandi e piccini.

Per i veri fanatici sono disponibili anche gadget e utensili per la casa griffati con il marchio di uno dei prodotti italiani più noti a livello mondiale. Dunque, un luogo che abbina il moderno consumismo con il fascino della serenità di sedersi al tavolo e magiare qualcosa di dolce e piacevole.

Ovviamente trattandosi di una vera e propria novità può capitare di andare in contro a delle file per entrare. Niente paura però c’è spazio e posto per tutti, l’unico requisito richiesto è l’amore per la Nutella.