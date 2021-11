Diverse compagnie aree hanno modificato una particolare regola per quanto concerne i viaggi in aereo. Ecco quali saranno gli effetti sui consumatori

La crisi generata dal covid ha avuto delle ripercussioni anche sulle compagnie aree, che per forza di cose si sono dovute adeguare. Alcune hanno optato per degli aumenti di prezzi, altre, in particolare quelle low cost, hanno invece effettuato dei rincari su alcuni servizi basilari.

Un esempio piuttosto eclatante è quello del bagaglio a mano, che fino a qualche tempo fa era compreso nel costo del biglietto. Ryanair già molto prima dell’avvento della pandemia aveva deciso di farlo pagare a parte. Adesso anche altri competitor sembrano andare nella medesima direzione.

Viaggi in aereo: quali compagnie hanno cambiato le regole per i bagagli a mano

In particolar modo Vueling e EasyJet hanno deciso di emulare la compagnia irlandese e consentiranno di portare a bordo gratuitamente solo un bagaglio di piccolissime dimensioni (40x20x30 centimetri), che sarà riposto sotto la poltrona di fronte alla propria.

Qualora si abbia la necessità di avere con sé anche un trolley o bagaglio a mano, si dovrà sostenere un costo aggiuntivo. L’azienda spagnola ha comunicato che questa nuova disposizione entrerà in vigore a partire dal prossimo 23 novembre.

In generale per tutte le info del caso è bene collegarsi sui rispettivi siti ufficiali. Un suggerimento che chiunque si appresti a prendere voli di queste due società dovrebbe seguire, onde evitare spiacevoli conseguenze in aeroporto.

Non è da escludere che questa mossa possa generare un effetto domino, con molte compagnie pronte ad allinearsi per non perdere introiti facili. Al contempo però altre potrebbero mantenere lo stato attuale per attirare i viaggiatori che proprio non contemplano questo rincaro e che lo ritengono ingiusto.

LEGGI ANCHE >>> Distributori automatici viaggi a sorpresa: dove puoi andare pescando una pallina

In attesa di ulteriori sviluppi, bisogna fare i conti con questa situazione. Può piacere o meno, ma va tenuta in considerazione qualora ci si imbatta su offerte e tariffe griffate EasyJet o Vueling. A prescindere dalle maggiorazioni, potrebbe comunque convenire acquistare un biglietto visto che in linea di massima i prezzi sono piuttosto accessibili.