Dove è possibile trovare i distributori automatici viaggi a sorpresa? Quali sono le possibili destinazioni? Ecco tutto quel che c’è da sapere su questa geniale trovata

Chi ama viaggiare non può non conoscere questa fantasiosa iniziativa. Ricordate i distributori di palline (gachapon per essere precisi) che spopolavano in Italia negli anni ’90? All’interno delle sfere ci si potevano trovare giochi, gadget o qualsiasi altro tipo di sorpresa.

In una specifica area del mondo sono stati riportati in auge e trasformati ad hoc per una sorprendente iniziativa di marketing a tema viaggi. Cerchiamo di capire come funziona e in che modo si può sfruttare questo gioco dal fascino vintage per potersi spostare in giro per il mondo.

Distributori automatici viaggi: ecco come funziona

Si tratta di una trovata di una compagnia aerea low cost giapponese (Peach Aviaton) che ha creato dei distributori di palline presenti nelle città di Tokyo e Osaka. All’interno delle sfere sono presenti dei biglietti per i propri voli di andata e ritorno.

Le destinazioni naturalmente sono a sorpresa e il costo è di 5mila yen (circa 38 euro). Il valore reale di queste tratte sarebbe di 6mila yen (più o meno 45 euro). In pratica prendendo una pallina si ottiene un buono sconto da utilizzare per un viaggio futuro.

Visti i prezzi, le tratte sono esclusivamente nazionali. Quindi se ci si trova in una delle due suddette città e sia ha intenzione di visitare il paese del Sol Levante, questa può essere un’ottima scorciatoia.

Oltre al ticket o meglio voucher di sconto, nelle palline sono presenti anche una speciale spilla e una foglietto con su scritta una missione da compiere nel luogo di destinazione. Nulla di trascendentale, è solo un modo per rendere il tutto più divertente.

Sono attività tipiche del posto, come andare al mercato, preparare un piatto tipico, fare la spesa o identificare oggetti nascosti nel paesaggio. Al momento la genialata ha avuto un gran successo. Vendute circa 3 milioni di palline e almeno fino a dicembre i distributori saranno ancora attivi. Provare per credere.