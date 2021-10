Tra le offerte per voli low cost presenti in rete ce ne sono due da non lasciarsi assolutamente scappare. A partire da 15 euro si possono visitare due fantastiche località

Non riuscite a partire per il ponte di Ognissanti? Niente paura. Dal 2 al 30 novembre sono disponibili delle imperdibili offerte per due mete europee decisamente affascinanti.

I voli partano da diverse città italiane e non solo da Roma e Milano. Il tutto da una base di partenza di 15 euro. Vediamo come fare ad approfittare di questa clamorosa opportunità scoprendo anche quali sono le località che si possono visitare.

Voli low cost: le due destinazioni accessibili a partire da 15 euro

Prima di capire quali sono le destinazioni possibili è bene precisare che una delle due opportunità è concessa dalla nota compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, nota per le sue promozioni alla portata di tutti.

La prima città papabile è Vienna per cui sono previsti diverse centinaia di biglietti dal costo orientativo di 18 euro. Si tratta di voli diretti per la capitale austriaca. Le offerte sono valide dal 24 al 30 novembre 2021 fino ad esaurimento posti.

Cambiando completamente scenario, l’altra grande proposta riguarda l’isola di Lanzarote situata nell’arcipelago della Canarie. Nota per la sua natura selvaggia e il suo clima favorevole praticamente tutto l’anno, è accessibile dai principali scali italiani ed è proposta dalla compagnia ungherese a basso costo Wizz Air.

L’offerta da 15 euro però è valida dal 2 al 6 novembre, quindi bisogna affrettarsi. Per chi non ha voglia di dire arrivederci al caldo e al mare è il compromesso perfetto per conciliarsi con la natura incontaminata delle spiagge canarie.

Di pari passo sono disponibili anche delle buone idee per soggiornare. A Vienna ad esempio optando per la tipica locanda, si possono contenere i costi e di dormire in strutture efficienti e pulite.

A Lanzarote invece un pernottamento di 7 notti per due adulti e un bambino negli alberghi più gettonati su Booking e Trip Advisor viene a costare intorno agli 800 euro. Niente male per essere un posto turistico rinomato.