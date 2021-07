La truffa Ryanair ha portato a delle conseguenze incresciose e ha portato la compagnia ad effettuare una comunicazione ai propri clienti circa le direttive da seguire

Le truffe inerenti i viaggi sono sempre più costanti, soprattutto in questa fase in cui la mobilità sembra essere tornata ad un regime di semi-normalità. Una delle ultime in ordine di tempo riguarda la nota compagnia aerea low cost Ryanair. Ha infatti registrato “nuovi casi di pratiche abusive nei confronti dei consumatori”.

Un danno piuttosto importante sia per i clienti che si sono ritrovati truffati, sia per l’azienda che naturalmente ha patito un importante danno di immagine. Scopriamo di cosa si tratta e cosa bisogna fare per evitare di cadere in questa pericolosa rete criminale.

Truffa Ryanair: il consiglio della compagnia aerea ai propri clienti

In pratica centinaia di clienti hanno affermato di essere stati vittime di una truffa di falsi sconti da parte di agenzie online non autorizzate. In pratica le informazioni di pagamento utilizzate dai soggetti in questione venivano riutilizzate in modo fraudolento in date successive.

Ryanair dal canto suo ha dovuto necessariamente prendere provvedimenti e ha allertato tutti coloro che in questo periodo si stanno accingendo ad effettuare una prenotazione. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, il colosso irlandese ha specificato che sarebbe opportuno prenotare i voli sul sito ufficiale e non su portali sconosciuti reperibili in giro per il web.

Lo scorso aprile la compagnia ha lanciato sul proprio portale di riferimento Ryanair Price Checker. Attraverso questo servizio gli utenti possono verificare se ci sono stati addebiti in eccesso, verificando ciò che è stato pagato a un’OTA (agenzie di viaggio online) e ciò che Ryanair ha ricevuto per la prenotazione.

Insomma i mezzi a disposizione sono molteplici. Applicandoli a dovere si possono evitare truffe e raggiri e viaggiare serenamente. D’altronde lo spirito dell’azienda è proprio quello di far volare i propri clienti in maniera spensierata e a costi accessibili e alla portata di tutti. Niente paura quindi, anche stavolta i truffatori avranno vita breve.