La compagnia aerea irlandese Ryanair punta sul mix vincente fra arte, storia, natura e divertimento. Tre mete con voli a basso costo.

Una promozione che fa gola e, soprattutto, che permette a chiunque di accedere. Ryanair sembra averla pensata giusta, proponendo un’allettante offerta valida, per il mese di luglio, per volare in tutta Europa a partire da soli 4,99 euro. Unico limite: la validità dell’offerta include la prenotazione entro il 27 giugno e riguarderà i viaggi dall’1 fino al 30 luglio. Il panorama della promozione è di quelli vasti: praticamente tutta Europa, con particolare vantaggio per tre destinazioni solitamente molto battute. Un’offerta davvero interessante, che consentirebbe di risparmiare parecchi soldi sul volo.

Dalla Grecia a Malta, fino ad altre mete suggestive, il programma è chiaro. Con l’offerta del volo, si potrà viaggiare investendo di più sul soggiorno, così da compensare almeno in parte le spese. E in un periodo di pandemia, con difficoltà varie su tutti i fronti, il senso del risparmio viene quantomeno amplificato. Ryanair prova a giocarsi queste carte qui, disponendo biglietti di andata ma anche andata e ritorno a prezzi estremamente competitivi.

LEGGI ANCHE >>> Sentite il profumo degli aumenti in busta paga? Dal 1° luglio importanti novità

Ryanair e i voli a basso prezzo: tre mete ideali

Fra le mete più ambite, figura sicuramente l’isola di Corfù. Spiagge bianche, l’acqua cristallina dell’Adriatico orientale e un biglietto aereo, valido per l’andata, di 9,99 euro a persona. Naturalmente, il soggiorno sarà a discrezione dei clienti. Tuttavia, l’idea di viaggiare con appena 10 euro, e la prospettiva di spenderne solo poco di più per il volo di ritorno, mette l’isola greca quantomeno nelle prime posizioni delle mete da attenzionare. Anche perché, oltre al mare, Corfù è nota anche per le sue numerose occasioni di svago. Un bel mix fra natura e relax sui cui Ryanair ha deciso di puntare.

LEGGI ANCHE >>> Voli low cost: le migliori offerte Ryanair e Wizzair per l’estate 2021

Attenzione anche a Madrid. Sempre 9,99 euro solo andata e a persona, la capitale spagnola sarà inclusa fra le offerte Ryanair. Una città che non ha bisogno di presentazioni, condensa naturale di arte, storia e divertimento, con musei famosi in tutto il mondo e una tradizione culturale fra le più note di Spagna. Il volo sarà disponibile dall’aeroporto di Roma Ciampino. Stesso prezzo e stesso divertimento anche per La Valletta, a Malta. L’isola del Mediterraneo meridionale è fra le mete tradizionalmente più gettonate per il turismo di mare e culturale (il centro storico della capitale è patrimonio Unesco). Anche in questo caso, Ryanair fa all in sul mix vincente.