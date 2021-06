Dal 1° luglio 2021 diverse categorie di lavoratori riceveranno un aumento in busta paga superiore a 100 euro. Chi sono i fortunati destinatari?

C’è aria di novità in arrivo e, finalmente, si tratta di notizie positive. L’Esecutivo Draghi ha deciso che ci saranno aumenti nelle buste paga di tanti lavoratori già a partire dal mese di luglio 2021. Nonostante il grande debito pubblico dell’Italia e la crisi economica accentuata con la pandemia, l’incremento degli stipendi arriverà con somme anche superiori ai 100 euro.

Leggi anche >>> Come migliorare il conto corrente se ho una busta paga bassa

Quali lavoratori avranno un aumento in busta paga

Tanti italiani leggeranno con piacere la prossima busta paga. I primi incrementi si sono già visti nel mese di giugno ma sarà luglio a far contenti molti lavoratori. I soggetti che riceveranno gli aiuti economici sono coloro che hanno un contratto nazionale del lavoro. Parliamo, dunque, dei corrieri, dei grafici, dei metalmeccanici, degli autotrasportatori e dei lavoratori della Pubblica Amministrazione.

La misura sarà affiancata da altri bonus che verranno attivati o ampliati nei mesi estivi e che porteranno nel gennaio 2022 alla costituzione di assegno unico che assorbirà tutti i bonus attivi.

Leggi anche >>> Bonus Irpef Naspi, arrivano i soldi: come controllare l’accredito

Metalmeccanici, aumenti già arrivati

Molti metalmeccanici hanno potuto constatare un aumento in busta paga già da giugno. L’incremento è associabile al rinnovo del contratto di lavoro CCNL e ai cambiamenti che ha attuato. Nello specifico, ad oggi si riconoscono nove livelli di retribuzione e, di conseguenza, sono stati aggiornati i salari minimi divisi in 4 scatti all’anno.

Per chiarire le nuove dinamiche, il vecchio livello 1 non esiste più ma è stato sostituito dal livello D1 che unisce 1 e 2 con un aumento della retribuzione base da 1.330,54 euro a 1.488,89 euro (158,35 euro). L’incremento continuerà fino al mese di giugno 2024 (quando è prevista la scadenza del nuovo contratto) fino ad un importo totale di 228,57 euro.

Corrieri, autotrasportatori e la nuova busta paga

Come per i metalmeccanici, l’aumento in busta paga è legato al rinnovo del CCNL. I lavoratori di piccole e medie imprese riceveranno un incremento di 104 euro ma tale somma non sarà versata una tantum ma suddivisa in varie scadenze. A metà giugno 2021 sono stati erogati 23 euro, nel mese di giugno 2022 si riceveranno altri 25 euro così come a giugno 2023. Infine, nel 2024 i corrieri e gli autotrasportatori riceveranno gli ultimi 33 euro.

Leggi anche >>> Rivoluzione IVA: tanti cambiamenti previsti dal 1° luglio

I grafici e PA, ecco gli aumenti

I lavoratori di Grafica ed Editoria riceveranno un incremento nella busta paga di 300 euro, somma che verrà corrisposta in più tranche. Nel mese di giugno 2021 sono arrivati i primi 200 euro mentre i restanti 100 euro arriveranno a giugno 2022.

I lavoratori della Pubblica Amministrazione, infine, potranno ottenere un aumento medio di 107 euro al mese. L’incremento non sarà uguale per tutti ma dipenderà dal tipo di occupazione svolta e dal comparto di riferimento. Il range di riferimento è compreso tra un minimo di 94,58 euro e un massimo di 126 euro.