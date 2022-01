Scopriamo se Iliad Fibra è così vantaggiosa rispetto alle offerte degli altri gestori. Vediamo nello specifico i vari prezzi per quanto concerne la connessione ultraveloce

La compagnia francese dopo aver guadagnato diversi consensi negli anni, ha lanciato diverse proposte tra cui quella inerente la fibra che in tanti aspettavano.

La notizia ha ormai spopolato nell’ambiente delle telefonia: Iliad ha varato un’offerta tutta sua per quanto concerne la connessione in fibra. Dopo quasi quattro anni dal suo arrivo in Italia, il gestore francese ha compiuto il passo decisivo, il tassello mancante di una campagna promozionale che è riuscita ad attirare 8 milioni di utenti.

L’abbonamento in fibra (FTTH) senza vincoli, prevede un costo di 15,99 euro al mese per i già clienti Iliad che pagano in automatico su conto o carta. Per tutti gli altri invece è 23,99 euro mensili. L’unico costo iniziale previsto è quello di installazione che comporta una spesa di 39,99 euro.

Iliad, rivoluzione in atto: arriva l’offerta per la fibra che sbaraglia il mercato

Iliad Fibra: ecco il confronto con gli altri gestori

In entrambi i casi sono previsti il router Iliadbox in comodato gratuito, telefonate illimitate verso fissi e mobili e 60 destinazioni internazionali. Passando agli aspetti tecnici, le prestazioni massime complessive sono di 5 Gbps in download in tutta Italia e fino a 700 Mbps in upload.

Ad ogni modo ciò che interessa di più ai clienti è la convenienza da un punto di vista economico, ragion per cui è bene effettuare una comparazione con i principali brand di telefonia che operano nel Bel Paese.

Il primo aspetto da considerare è che diversi operatori utilizzano degli escamotage per attirare i clienti con sconti per 12 o 24 mesi. Al termine di questo periodo se si vuole recedere, si va in contro all’enorme rischio di dover pagare la differenza.

Già questo aspetto rende la proposta Iliad piuttosto conveniente. A ciò vanno aggiunti i costi più alti della tariffa, come nel caso di Vodafone che prevede un canone mensile di 24,99 euro o quelle di Tiscali (27,95 euro), Fastweb (28,95 euro) e WindTre (26,99 euro) che addirittura sforano questa soglia.