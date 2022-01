La compagnia telefonica francese Iliad ha deciso di compiere un passo molto importante e sicuramente molto gradito ai clienti. Ecco di cosa si tratta

A quasi 4 anni dal suo arrivo in Italia, Iliad ha in serbo un’ulteriore novità destinata a tutti gli utenti a prescindere dal tipo di contratto

Ne ha fatta di strada Iliad. Era il 2018 quando è arrivata in Italia tra lo scetticismo e lo stupore generale. Da allora ha raggiunto gli 8 milioni di utenti e il 97% delle persone che l’hanno scelta si sono dette soddisfatte.

Quindi, di pari passo con questa crescita l’Amministratore Delegato di Iliad Italia Benedetto Levi ha annunciato il lancio dell’offerta in fibra, richiesta a gran voce dagli utenti. Quindi maggiore velocità e soprattutto qualità per gli utenti. Cerchiamo di capire di più in merito alla proposta.

Vodafone e Iliad, matrimonio fra giganti: rivoluzione Tlc in Italia

Iliad: tutti i dettagli relativi all’offerta fibra

L’offerta fibra FTTH ha un costo di 15,99 al mese, senza costi nascosti, per tutti gli utenti mobili di Iliad con pagamenti automatici. Per gli altri invece, il prezzo mensile è di 23,99 euro al mese. In ogni caso è comunque previsto un costo di installazione di 39,99 euro.

Nelle zone coperte dalla tecnologia FTTH EPON, la fibra Iliad consente di raggiungere la velocità in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700Mbit/s. Dove invece è presente la tecnologia FTTH GPON la velocità massima è di 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

La Iliadbox il router Iliad è stata invece sviluppata internamente e interamente dal team di ricerca e sviluppo, sia a livello hardware che a livello software. È stata progettata per durare almeno 10 anni, in modo tale da evitare inutili sprechi e spese agli utenti.

Iliad rivoluzione in atto, la data da segnare sul calendario: che cosa sta per succedere

Il design circolare e la grandezza ridotta lo rendono comodo anche per il posizionamento in casa. Dispone di un piccolo display sulla parte superiore che consente di mostrare il QR code per il collegamento rapido alla rete. A ciò va aggiunta la facilità di utilizzo e di configurazione tramite un’apposita app sullo smartphone.