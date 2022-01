Vodafone Italia ha deciso di lanciare un’iniziativa dedicata a coloro che sono già clienti di rete mobile o fissa. Attenzione però, non è per tutti

Notizia importante e sicuramente gradita per clienti Vodafone. Infatti sia per coloro che dispongono di una rete fissa, sia per chi ha una una linea mobile è prevista una speciale promozione.

Nello specifico l’offerta (totalmente gratuita) è rivolta ad alcuni clienti Vodafone privati di rete mobile anche con addebito su credito residuo, che in passato avevano associato il loro numero a un contratto di rete fissa (con stesso intestatario).

Vodafone: i dettagli della speciale promozione riservata ai clienti

Per coloro che sono ricompresi nella clientela sopracitata, Vodafone Italia ha in serbo “Giga illimitati” di traffico mobile rigorosamente gratuiti ogni mese sulla Sim mobile. Questo almeno fino a quando la propria offerta internet a casa rimane attiva.

Dal canto loro i clienti non dovranno fare nulla, si vedranno attivare in automatico l’offerta (arriverà un sms di avvenuta ricezione) a cui seguirà un messaggio di ringraziamento per la fedeltà mostrata nel tempo. A quel punto non resta che farne buon uso.

Si possono utilizzare in tutta Italia per navigare su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it. Si può inoltre sfruttare questa possibilità anche per fare hotspot. Tutto ciò però può avvenire solo in seguito al sms di conferma.

La promo è valida anche in roaming all’interno dei paesi che fanno parte dell’Unione Europea alle stesse condizioni nazionali. Bisogna comunque far fede alle medesime condizioni nazionali per quanto riguarda l’utilizzo del traffico dati mensile secondo il regolamento Roaming Like at Home.

Altra specifica di fondamentale importanza è che “Giga Illimitati” non sostituisce in alcun modo la propria offerta di partenza, che continuerà ad essere attiva allo stesso prezzo mensile.

Se si rientra nei casi di cui sopra, non resta che aspettare il “regalo” da parte di Vodafone Italia, che non è nuova a queste iniziative di caring. D’altronde sono piuttosto importanti per guadagnare consensi.