Le nuove proposte di Vodafone consentono ai nuovi utenti in portabilità di sfruttare la potenza del 5G. Ma c’è anche un’altra sorpresa in serbo

Il Natale di Vodafone si preannuncia piuttosto interessante e ricco di allettanti proposte. La compagnia britannica ha ideato diverse offerte per accaparrarsi nuovi clienti e battere la fitta concorrenza dei competitor.

In particolar modo sono tre le opzioni, tutte ricomprese nella gamma di Vodafone RED Pro. Sono differenti tra loro sia per quanto concerne i costi mensili, sia per quel che riguarda i termini contrattuali. Scopriamo nel dettaglio ciò che propone l’azienda tramite il proprio sito ufficiale.

Vodafone RED: i dettagli sulle offerte del momento

La condizione di base è portare il numero di telefono da qualsiasi altro gestore verso Vodafone. Per il resto ognuna è ideata per determinate categorie di clienti. La prima è stata pensata per i giovani Under 30 ed è quella che garantisce un rapporto qualità prezzo più favorevole.

Si chiama Shake it Easy e concede la possibilità di usufruire minuti e messaggi illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 giga di traffico dati in 5G oltre che i servizi aggiuntivi Vodafone Power Gaming e Game Now con quest’ultimo disattivato in automatico al termine del periodo di promozione. Il costo è di 14,99 euro al mese.

Stesso prezzo per Vodafone RED Pro che però può vantare “appena” 50 giga da poter utilizzare per navigare in Internet. I minuti però possono essere utilizzati anche per i numeri europei.

Vodafone RED Pro Max accorpa invece entrambe le peculiarità, ovvero sia i minuti illimitati, sia 100 giga da utilizzare in rete alla velocità del 5G. Tutte le proposte menzionate prevedono un periodo contrattuale di permanenza di 24 mesi e un contributo una tantum di 9,99 euro.

Niente male, ma non è finita qui. Vodafone (clicca qui per conoscere le altre offerte di Natale) oltre ai pacchetti piuttosto corposi concede a coloro che intendono fidelizzarsi anche la possibilità di avere in regalo uno smartphone. Tra questi si possono scegliere con le prime due proposte il Samsung Galaxy A03s, Xiaomi Redmi 9T o Realme 8 5G. Per quanto concerne l’ultima il ventaglio delle opzioni a disposizione comprende lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, Samsung Galaxy A32 5G o l’Oppo A94 5G.