Promozioni in edizione limitata ma imperdibili. E non solo per il prezzo. Ecco la gamma Vodafone per i nuovi clienti che scelgono la portabilità.

Chi l’ha detto che solo in estate viaggiano le promozioni migliori? Certo, tradizionalmente è la bella stagione a far venir voglia di lanciarsi verso un’offerta nuova, stimolati dal periodo di vacanza e consapevoli che, proprio in quel periodo, i gestori cercano di allargare il bacino dei propri clienti piazzando importanti novità in termini di fidelizzazione. Eppure, anche il periodo natalizio potrebbe riservare qualche bel regalo. Vodafone sembra decisa a cavalcare lo spirito delle feste e mettere a disposizione di tutti, clienti e potenziali tali, non una ma ben due offerte estremamente vantaggiose.

Il gestore suona quindi la carica, anticipando il periodo di promozione e rimpolpando il settore delle operator attack ricaricabili di Vodafone Special, da 7,99 euro al mese. E attenzione, perché si tratta di promozioni in edizione limitata, attivabili nei negozi Vodafone aderenti e con disponibilità da verificare online. Per l’attivazione basteranno i codici gettoni interni, secondo la dicitura “Offerte Special con gettone”. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Vodafone, le due offerte di Natale: ecco quali sono

La più appetibile è certamente Vodafone Special Giga. Perché è vero che si parla di telefonia ma alzi la mano chi comprerebbe un telefono solo perché chiama e riceve in modo impeccabile. Un’offerta, oggi come oggi, si distingue innanzitutto per la capacità di offrire una buona (o buonissima) opportunità di navigazione in internet. E allora ecco che, a soli 7,99 euro al mese, spuntano ben 70 Giga di traffico internet mobile in 4G. Peraltro, chi utilizzerà la promozione Prova Vodafone, beneficerà di un sconto per il primo mese, andando a pagare solo 5 euro. L’offerta si completa con minuti illimitati verso numeri nazionali e 1.000 sms verso tutti. Special Giga è disponibile solo per i nuovi clienti che chiedono la portabilità del numero. Esclusi però alcuni operatori, quali Tim, Kena Mobile, WindTre, Very Mobile, il second brand ho. Mobile, BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

Secondo giro con Vodafone Special 50 Digital Edition. Costo: 9,99 euro al mese. Anche qui, minuti illimitati verso i numeri nazionali, rete mobile o fissa, sms illimitati e 50 Giga di traffico internet in 4G. Il costo sarà di 10 euro per il primo mese, considerabile come prezzo per l’attivazione. Stesso discorso per la portabilità, valida per chi proviene da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile. La variabile è la Special 100 Digital Edition, sempre a 9,99 euro al mese ma con 100 Giga di traffico in 4G. Aggiunto il servizio, ormai in discesa, della reperibilità Chiamami & Recall. Ma a fronte di 100 Giga c’è chi potrebbe soprassedere sui dettagli…