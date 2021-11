Vodafone regala ai clienti una sorpresa natalizia che si chiama Giga Speed Winter Pack. Conosciamo meglio la promozione per capire se incoronare la compagnia regina delle offerte invernali.

Il clima delle festività natalizie si fa sentire sempre più forte. Qualcuno ha già preparato l’Albero di Natale, c’è chi approfitterà del Black Friday per comprare i regali a parenti e amici e poi c’è Vodafone. La compagnia ha lanciato una promozione natalizia super, un’offerta che splende come le luci di Natale lungo le strade delle città. Giga Speed Winter Pack, questo il nome del pacchetto, consente a Vodafone di diventare la regina delle offerte invernali. Come reagiranno Iliad, WindTre e Tim all’idea vincente della compagnia rossa?

Giga Speed Winter Pack, l’offerta Vodafone ai nuovi clienti

La super promozione Giga Speed Winter Pack si rivolge agli utenti che decidono di lasciare una compagnia avversaria per entrare nel mondo rosso di Vodafone. L’offerta è un’evoluzione della Christmas Card e si può già attivare dato che è stata lanciata lo scorso 22 novembre 2021. La disponibilità è solo nei negozi che hanno aderito all’iniziativa. Non è stata ancora comunicata la data di scadenza della promozione. Per questo motivo è meglio approfittarne subito, ma cosa comprende il piano tariffario?

Giga Speed Winter Pack include 150 giga di traffico internet per tre mesi – 50 giga al mese – più un bonus natalizio aggiuntivo di 100 giga al mese. La quota aggiuntiva verrà erogata in automatica entro 72 ore dall’attivazione della promozione e della SIM. Dato il totale di 450 giga per tre mesi di traffico, l’importo dell’offerta è di 29,99 euro una tantum. L’importo originario da listino di 39,99 euro risulta così scontato di ben 10 euro.

Leggi anche >>> Vodafone sfida Tim sullo streaming: sarà un novembre ricco di colpi e contraccolpi

Altri dettagli della promozione

Il costo dell’attivazione è pari a zero e, come accennato, solo i nuovi clienti potranno attivare la super promozione scontata per il periodo natalizio. Oltre alla valanga di giga a disposizione, gli utenti riceveranno un router Mi-Fi a 29,99 euro una tantum. Se il prezzo e il desiderio di cambiare compagnia telefonica e numero della SIM rientra tra i vostri piani, Giga Speed Winter Pack è la promozione da considerare. Ricordiamo che l’attivazione non è possibile online ma solo presso uno store Vodafone.