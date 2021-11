Iliad taglia traguardi e raggiunge nuovi record. La compagnia ha da poco superato gli 8 milioni di clienti confermandosi uno dei gestori preferiti dagli italiani.

Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi, il raggiungimento e il superamento della quota 8 milioni dimostra come la compagnia francese sia capace di catturare l’attenzione degli italiani con le sue proposte telefoniche. In pochi mesi, Iliad ha incrementano notevolmente il numero di clienti toccando livelli inaspettati fino a pochi anni fa. Nel mese di giugno, gli utenti che avevano scelto Iliad come operatore erano 7,4 milioni. A fine settembre si sono superati gli 8 milioni. Ciò significa che le offerte estive sono risultate allettanti e sono servite per sbaragliare la concorrenza. Un’estate di botta e risposta, dunque, e un autunno che incorona un vincitore, la compagnia francese. E adesso, cosa dobbiamo attenderci?

Lasciamo parlare i numeri

Nell’estate del 2020 circa 6,8 milioni di utenti avevano scelto Iliad come gestore telefonico. Ad un anno di distanza si sono raggiunti i 7,4 milioni e in pochi mesi si è toccata quota 8 milioni. Nel terzo trimestre dell’anno in corso, circa 345 mila persone sono passate alla compagnia francese regalando una quota di mercato pari al 10,5%.

Le stime nel settore SIM Human sono di un guadagno superiore al 2% in un anno, percentuale importante soprattutto se si considera che le dirette concorrenti – Vodafone, WindTre e Tim – hanno perso clientela. Questi numeri citati si traducono in un aumento dei guadagni del gestore francese che è cresciuto del 21% rispetto al 2020 nell’ultimo trimestre e del 22,1% nei nove mesi iniziali del 2021. La cifra a cui ci riferiamo si aggira intorno ai 207 milioni di euro.

Il futuro raggiante di Iliad

Quali sono le prospettive future della compagnia? Aumentare ulteriormente i guadagni, naturalmente, ampliando la rete dei prodotti e lanciando nuovi servizi di telefonia fissa. Ebbene, sì, è in arrivo la Fibra Iliad e gli ultimi rumors lasciano pensare ad un regalo di Natale per i clienti.

Il debutto nel mondo di internet veloce, dunque, potrebbe arrivare a breve e tutti si aspettano una super offerta che possa sbaragliare la concorrenza. Il gestore francese non può deludere gli affezionati utenti soprattutto se intende incrementare ulteriormente il fatturato. Se ad oggi si possono citare cifre quali 1,91 miliardi di euro, a quanto si arriverà introducendo la Fibra e la rete di casa?