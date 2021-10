Iliad si appresta a fare la sua entrata speciale nel mondo della telefonia fissa. L’attesa è quasi finita, presto i clienti della compagnia francese potranno conoscere l’offerta di rete fissa e Fibra.

Gli ultimi rumors avvisano gli utenti di un nuovo debutto per Iliad. La nota compagnia che nel giro di pochi anni ha sconvolto il mercato del mobile con offerte competitive e tariffe “per sempre” si prepara a rivoluzionare anche il mondo della rete fissa. L’annuncio del lancio di proposte per la rete ed Internet di casa risale al 2020 e progettava la programmazione per i mesi estivi 2021. Ritardi senza causa conosciuta hanno posticipato il debutto ma, ora, sembra essere giunto il fatidico momento. L’autunno sarà il campo di battaglia di Iliad e le avversarie saranno le solite compagnie, Tim, Vodafone e WindTre.

Cosa dobbiamo aspettarci da Iliad?

E’ troppo presto per ipotizzare l’offerta che Iliad lancerà sul mercato ma è lecito supporre che si tratterà di una proposta allettante. Le promozioni relative alla rete mobile risultano essere competitive, complete e sempre un passo avanti rispetto alle offerte delle compagnie avversarie. Durante l’estate si è assistito ad uno scambio di colpi continuo, ribassi dei prezzi e i clienti sono soddisfatti di questa elevata competitività sul mercato. Si attende, dunque, la stessa voglia di richiamare nuovi utenti anche per la rete fissa e la Fibra. Quello che sappiamo finora è che Iliad ha da poco iniziato a collaborare con FiberCop, una società del gruppo TIM che ha il compito di promuovere l’innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico diffondendo in tutte le regioni italiane Fiber-to-the-home, la connessione ultrabroadband che viaggia a più di 1 gigabit al secondo.

Leggi anche >>> Iliad e le tariffe low cost: nuove soprese tutte da scoprire nel mese di ottobre

I partner vincenti della compagnia francese

Essere operatori partner di FiberCop significa cercare di proporre un’offerta altamente innovativa e dimostrare di avere la volontà di raggiungere tantissimi utenti, anche coloro che vivono nei comuni più piccoli e isolati. Iliad ha consolidato, così, l’intenzione di essere parte dello sviluppo del mercato della fibra ottica. Dal 2020 è iniziata una collaborazione con Open Fiber e l’ulteriore tassello aggiunto da qualche giorno – la partnership con FiberCop – è indice di un arrivo non troppo lontano di Iliad nel mondo della rete fissa e della connessione internet con Fibra per la casa.