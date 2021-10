Iliad torna a brillare nel firmamento delle tariffe low cost. Due nuove offerte illuminano il mese di ottobre con tanti Giga a disposizione dei clienti.

L’estate bollente e competitiva è appena terminata e tutti noi ci chiediamo cosa ci riserveranno per l’autunno le compagnie telefoniche che si sfidano a suon di giga. Giugno, luglio e agosto sono stati mesi in cui Iliad, Vodafone, WindTre, Tim, Very Mobile sono salite sul ring delle tariffe low cost per cercare di accaparrarsi il maggior numero di clienti. Iliad vuole continuare con l’impresa e lancia subito due nuovi piani con tanti giga a disposizione per i nuovi arrivati nel magico mondo della compagnia francese.

Giga 80, Iliad richiama nuovi clienti con tariffe low cost

Il primo piano che Iliad propone come tariffa low cost per i nuovi clienti è Giga 80. Inclusi nell’offerta ci sono minuti illimitati, sms illimitati e 80 GB di internet 4G. Il costo è di 7,99 euro al mese per sempre, senza costi nascosti o vincoli. La sim ha un prezzo di 9,99 euro ed inclusi nell’offerta troviamo il servizio “Mi richiami”, l’hotspot, nessuno scatto alla risposta, il controllo del piano tariffario, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

Superati gli 80 GB di internet si potrà continuare a navigare – previo consenso – a 0,90 cent per 100 MB. I minuti e gli sms illimitati valgono anche per l’Europa e 5 GB sono riservati ai paesi dell’Unione Europea.

Giga 40 e Giga 120, offerte per ogni esigenza

Se 80 giga sono troppi, l’offerta Iliad da scegliere come tariffa low cost è Giga 40. Si potranno avere 40 GB di internet 4G, minuti illimitati e sms illimitati a 6,99 euro al mese. Anche in questo caso parliamo di un’offerta che non cambia nel tempo, senza vincoli e costi nascosti, con diversi servizi gratis inclusi e che prevede l’acquisto di una sim a 9,99 euro. L’attivazione dei piani tariffari è veloce, bastano tre minuti di collegamento al portale ufficiale della compagnia o l’utilizzo del totem presso un centro commerciale della città di residenza.

Ricordiamo che è ancora attiva per ottobre la super proposta Giga 120 che offre ai nuovi clienti minuti illimitati, sms illimitati e 120 GB di internet 4G o 5G – dove disponibile – a 9,99 euro al mese per sempre.