Nuovi rincari sulle tariffe Vodafone. Tra quelle interessate figura anche una delle proposte più popolari lanciate dalla compagnia

Le novità per quanto concerne la telefonia mobile sono repentine e costanti e anche Vodafone non è da meno. Il gestore inglese ha infatti deciso di rimodulare alcune offerte alzando un po’ il prezzo.

Una notizia che sicuramente non piacerà ai clienti e a coloro che stanno pensando di passare alla compagnia tra le più note nel nostro paese. A renderla ancora più negativa, è che tra le tariffe oggetto di rincaro c’è anche una che in questi mesi ha letteralmente spopolato, riscuotendo numerosi consensi da parte degli utenti.

Vodafone: la rimodulazione della super offerta

Si tratta di Special 50 Giga, possibilità destinata a coloro che effettuano la portabilità di un numero da un altro provider. La tariffa garantiva un pacchetto di consumi illimitati a costi decisamente competitivi.

Il rincaro per i clienti è di 2 euro ogni 30 giorni. Si passa quindi da 7,99 euro degli scorsi a 9,99 euro. Chi invece usufruiva della promozione a 6,99 euro dovrà pagare 8,99 euro. Una differenza di non poco conto e che rischia di scontentare coloro che da poco avevano deciso di sposare la causa di Vodafone.

Anche perché a fronte dell’aumento del prezzo non c’è stata nessuna aggiunta in termini di servizi. Il tutto è rimasto invariato con 50 Giga di traffico Internet, Sms e chiamate illimitate verso tutti.

La vera beffa è che questo aumento riguarda esclusivamente coloro che sono già clienti. Per chi invece volesse passare adesso a Vodafone c’è la garanzia di di costo bloccato per sei mesi. Quindi in caso di nuova rimodulazione a breve, non potranno subire aumenti del prezzo della ricarica mensile.

LEGGI ANCHE >>> Tim, Vodafone, WindTre e Iliad: le nuove promozioni lasciano tutti a bocca aperta

Uno scenario che potrebbe favorire un mini esodo verso nuove orizzonti con Tim, Iliad e Wind pronte ad approfittare. D’altronde in questo ambito è così, si prova a costruire la propria fortuna anche in base a ciò che succede in casa degli altri. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, per ora non si può che prendere atto e ponderare sul da farsi.