Ottime notizie per coloro che desiderano risparmiare. Tim, Vodafone, WindTre e Iliad, infatti, stupiscono ancora una volta con delle promozioni incredibili.

A partire dai social network, fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono davvero tanti gli strumenti a nostra disposizione, grazie ai quali riuscire a restare in contatto con persone anche geograficamente distanti. Proprio per poter usufruire di questi servizi bisogna sostenere dei costi, come quelli per effettuare telefonate, inviare sms o navigare su internet.

Ebbene, in tal senso giungono delle ottime notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare. Ancora una volta, infatti, Tim, Vodafone, WindTre e Iliad stupiscono con delle promozioni incredibili e imperdibili. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito e soprattutto in cosa consistono.

Tim, Vodafone, WindTre e Iliad: offerte imperdibili

Ormai nelle tasche di tutti, tanto da rischiare di dover fare i conti, in alcuni casi, con una dipendenza da smartphone, questi dispositivi offrono la possibilità di comunicare facilmente in ogni momento della giornata. Proprio in tale ambito, a ricoprire un ruolo di una certa importanza sono gli operatori telefonici, con Tim, Vodafone, WindTre e Iliad che hanno deciso di stupire gli utenti con delle promozioni, per il mese di settembre, davvero incredibili. Entrando nei dettagli è possibile usufruire delle seguenti offerte:

Tim . Grazie alla ricaricabile TIM Gold Pro, pagando soli 7,99 euro al mese è possibile usufruire di chiamate ed sms illimitati e 70 giga per navigare su internet.

. Grazie alla ricaricabile TIM Gold Pro, pagando soli 7,99 euro al mese è possibile usufruire di chiamate ed sms illimitati e 70 giga per navigare su internet. Vodafone . La promozione Special 100 Giga mette a disposizione sms e chiamate senza limiti e 100 giga. Il tutto ad un prezzo pari a 9,99 euro al mese.

. La promozione Special 100 Giga mette a disposizione sms e chiamate senza limiti e 100 giga. Il tutto ad un prezzo pari a 9,99 euro al mese. Iliad . Propone la ricaricabile Giga 120 che offre la possibilità di usufruire di chiamate e SMS senza limiti con 120 Giga per navigare su internet. Il costo da sostenere è pari a 9,99 euro al mese.

. Propone la ricaricabile Giga 120 che offre la possibilità di usufruire di chiamate e SMS senza limiti con 120 Giga per navigare su internet. Il costo da sostenere è pari a 9,99 euro al mese. WindTre. Grazie alla promozione WindTre Star+, è possibile ottenere, a soli 7,99 euro al mese, 70 Giga e chiamate ed sms illimitati.

Sono queste, quindi, le imperdibile offerte di Tim, Vodafone, Iliad e WindTre tra cui poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.