Novembre ospiterà una sfida sullo streaming tra Vodafone e TIM. Una proposta imperdibile dell’azienda inglese vuole mettere a tappeto la compagnia rivale. Ci riuscirà?

Il mercato dello streaming televisivo non è proprietà esclusiva TIM, questo è quanto vuole affermare Vodafone nel mese di novembre. Per sottolineare il proprio intervento nel nuovo mondo, la compagnia inglese ha ideato un’offerta allettante che intende mettere a tappeto le proposte di TIM. Ricordiamo che finora solamente quest’ultima compagnia consente di vedere le partite di serie A e di Champions League. Adesso le cose cambieranno e gli utenti avranno un’ulteriore possibilità di scelta.

Vodafone entra nel mercato dello streaming televisivo

VodafoneTV, ecco il nome della proposta accattivante della compagnia britannica per il mese di novembre. Parliamo di una piattaforma che permetterà ai clienti di visionare contenuti esclusivi. Unica condizione è l’attivazione contestuale di una promozione per la Fibra ottica.

L’offerta di Vodafone riguarderà la visione di tre partite di serie A a settimana, di tutta la Champions League, della Premiere League e di altri sport tra cui tennis, Formula 1, basket e Motomondiale. I vantaggi di VodafoneTV non finiscono qui. Incluso nel pacchetto c’è Amazon Prime Video, la piattaforma che consente di accedere a tanti contenuti diversi. Per 12 mesi la visione sarà gratuita e, inoltre, i clienti potranno approfittare della spedizione veloce sugli ordini ad Amazon.

La proposta di TIM

Per capire la validità o meno della proposta Vodafone occorre conoscere l’offerta della compagnia rivale, TIM. Questa si avvale di partnership importanti, DAZN e Mediaset. TIMVISION, questo il nome della piattaforma, consente di vedere tutta la serie A più la Uefa Champions League. Il costo della proposta è di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022.

L’offerta TV di Vodafone, invece, ha un costo a partire da 15 euro per chi è già cliente. Il pacchetto di riferimento comprende VodafoneTV Sport Plus e NOW Sport. In più, è associato a tre euro di sconto sulla rete fissa. In generale, lo streaming più la fibra avrà un costo di 36,90 euro al mese con attivazione gratuita, spedizione gratuita e nessun vincolo di durata.